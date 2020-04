Shigeru Miyamoto et d’autres développeurs célèbrent les 40 ans du laboratoire HAL

Comme nous vous l’avons dit, le 21 février, le laboratoire HAL a fêté ses 40 ans, ce qui en fait l’une des rares entreprises à célébrer ses 4 premières décennies d’existence. Ce jour-là, le développeur a préparé une célébration interne, mais aujourd’hui, plusieurs développeurs et entreprises importants se sont joints à la célébration et ont partagé des messages attachants.

Ces félicitations ont été publiées dans le dernier épisode du magazine Famitsu, qui est commercialisé au Japon, donc son contenu est en japonais, mais grâce à Robert Sephazon, nous avons une traduction en anglais (via Nintendo Everything).

Shigeru Miyamoto

Parmi la sélection de personnalités qui ont dédié quelques mots au développeur reconnu par Kirby et BoxBoy! Il y a Shigeru Miyamoto, qui était très proche de ce studio lorsqu’il travaillait sur des jeux comme Donkey Kong, Pinball, Golf et 3D Hot Rally. Selon le créateur légendaire, HAL Laboratory avait acquis des techniques de développement uniques à l’époque, ce qui rendait amusant de travailler avec cette équipe, dont il se souvient avoir vécu le développement difficile de Super Smash Bros.Melee, avec lequel il a coïncidé. Satoru Iwata, qui est devenu plus tard le président de Nintendo et dont il se souvient de suggestions claires et confiantes.

«Je me rends compte que je parle plus de mr. Iwata, mais l’approche artisanale à l’époque prospère toujours sur les jeux que HAL développe et sur le rôle de Kirby en dehors de son propre jeu. J’espère que le succès de HAL se poursuivra et sera à nouveau célébré dans 40 ans. Bonne chance! », A déclaré Miyamoto.

Au cas où vous l’auriez manqué: Le Laboratoire HAL a célébré la Journée de la farce d’avril avec 2 annonces intéressantes.

Masahiro Sakurai

Le patron de Sora ne pouvait pas être laissé de côté, car il était un membre important de l’étude, à laquelle il a participé à la création de Kirby. Sakurai a profité de l’occasion pour féliciter l’étude et se rappeler qu’il est devenu un employé du laboratoire HAL lorsque l’entreprise fêtait ses 10 premières années, en 1990.

«Dès que j’ai commencé, je me souviens que les cadres supérieurs se rendaient sur l’île de Saipan pour célébrer leur 10e anniversaire. J’imagine que les gens avec qui j’ai travaillé ont beaucoup changé depuis lors. Bien que j’ai quitté l’entreprise, j’ai continué à travailler avec Kirby tout en développant Super Smash Bros., mais j’aime toujours ce rôle “, a déclaré Sakurai.

Shigesato Itoi

Itoi, responsable de la création de Mother (Earthbound) et, plus tard, de la société d’édition Hobonichi, a également été un acteur clé dans l’histoire du laboratoire HAL, car ce n’est pas seulement grâce à cette société que le bien-aimé est devenu réalité (et maintenant presque oublié) RPG, mais sa société Ape Inc. est devenue plus tard Creatures, une filiale de The Pokémon Company, avec Game Freak et Nintendo.

Le président d’alors du laboratoire HAL, Iwata, a chargé Itoi de créer le logo qui représente jusqu’à présent le studio. Aujourd’hui, nous savons que l’image est celle d’un chien en train d’incuber des œufs, mais avant de prendre forme, Iwata a imaginé quelque chose qui représentait “un lien inattendu … qui évoque la naissance de quelque chose de nouveau”, a rappelé Itoi.

«L’illustration a été créée par m. Akiyama. Il n’était pas opposé à sa considération, il était sûr que c’était un grand concept. Je voulais vraiment voir quel genre de réponse j’obtiendrais, mais je me souvenais que M. Iwata était ouvert et honnête, disant: «Alors, c’est ça? Je vois déjà…’. Eh bien, ce n’était pas comme si beaucoup de gens faisaient du bruit à ce sujet. J’ai toujours voulu que HAL Labs représente pleinement ce logo et ce concept. J’espère que toute l’équipe HAL continue d’être une marque qui couvre des œufs encore meilleurs “, a déclaré Itoi.

Tsunekazu Ishihara et Junichi Masuda

Ces 2 développeurs, qui jouent un rôle pertinent dans The Pokémon Company et Game Freak, ont eu une relation intime avec HAL Laboratory, car grâce à leurs titres de support tels que Pokémon Snap, Pokémon Ranger et Super Smash Bros.64 sont également devenus une réalité. ils n’ont pas hésité à remercier et à féliciter l’étude.

Tsunekazu Ishihara, président de The Pokémon Company, a évoqué tous les projets menés par l’équipe Iwata, qui lui ont représenté de nombreuses opportunités. «Du fond du cœur, je suis sincèrement reconnaissant. Il y a peu d’entreprises dans cette industrie qui peuvent survivre à 40 ans: c’est une grande réussite. »

Masuda se souvient même de son voyage à Yamanashi pour jouer à Pokémon Ranger avec des employés du laboratoire HAL. «J’ai toujours pensé à HAL comme à un ami qui a toujours été à mes côtés. (rires) La série Kirby a également beaucoup de fans et je pense qu’en dehors des jeux de Kirby, sa tournée orchestrale, ses cafés et autres événements s’étendent à de nouveaux mondes. Comme toujours, j’espère que HAL continue de faire des jeux et des expériences amusantes et je les félicite encore une fois pour leur 40e anniversaire. »

Que pensez-vous de la large influence de HAL Laboratory et d’Iwata dans d’autres studios de jeux vidéo? Quelle est votre anecdote la plus attachante avec un jeu studio? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que HAL Laboratory dispose actuellement d’une division dédiée au lancement de titres mobiles, HAL Egg, grâce à laquelle ils ont lancé Part Time UFO et Kame Sanpo, mais seul le premier est disponible en dehors du Japon. Dans ce lien, vous pouvez voir une interview dans laquelle Itoi, créateur de Mother, raconte comment il a proposé l’idée de son jeu. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au laboratoire HAL si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.