Shin’en explique pourquoi le Touryst est si spécial visuellement

Les jeux avec les îles Coucous sont plus à jour que jamais. Mais, Animal Crossing: New Horizons mis à part, il est incontestable que Le Touryst a un style graphique très coloré qui lui donne une grande personnalité. Shin’en, son développeur, a précédemment montré son expertise lors de la compression technique des machines du Grand N avec des jeux visuellement brillants comme le jeu de course futuriste Fast Racing Neo (qui a fait sa première sur Wii U) ou, bien des années auparavant, les Matamarians Nanostray pour Nintendo DS.

Dans un récent article de Gamasutra, axé sur la tendance de certains créateurs à utiliser des voxels pour créer des graphiquesManfred Linzner, membre de l’étude allemande, a commenté que l’une des raisons qui les ont amenés à utiliser cette technique dans The Touryst était qu’ils voulaient qu’elle ait une esthétique rétro en même temps que celle actuelle et que les pixels volumétriques les aideraient à dévoiler le mystère de à quoi ressembleraient les jeux d’aujourd’hui si l’industrie n’était pas passée “du pixel au triangle”.

Pour ce faire, ils ont utilisé MagicaVoxel comme un outil pour créer des environnements ou des éléments et Maya pour les peaufiner avant de les convertir dans un format compatible avec leur moteur graphique et obtenir en conséquence une apparence qui allie polygones et voxels en parfaite harmonie.

En utilisant MagicaVoxel, vous obtenez des voxels de base en conséquence. Cela n’était pas intéressant pour de nombreux objets, nous les utilisons donc comme point de départ, les convertissons en polygones et les manipulons pour obtenir des formes plus naturelles. Nous avons dû le faire très attentivement car sinon, les créations ont commencé à ressembler à des modèles 3D génériques. Il n’y avait pas de règle définie en faisant cela, c’était plus comme essayer de trouver le langage visuel approprié pour le jeu.

Bien que, comme vous pouvez le voir sur les images du jeu qui illustrent cette nouvelle, les graphismes de The Touryst soient pleins de détails, car Shin’en pense qu’ils ont atteint un bon niveau d’éléments puisque, selon Linzner, être trop détaillé pourrait impliquer que certaines particularités du jeu cessent d’être spéciales.

De même, l’un des objectifs que l’étude était marquée, fondamentale dans la planification du développement, c’est que dans le jeu il n’y avait ni écran de chargement ni attente de l’utilisateur, quelque chose qu’ils ont réalisé grâce à l’utilisation de la génération procédurale.

Il est important de prendre cette décision très tôt car cela ne peut pas être optimisé si la conception artistique est finalisée. Je pense que nous avons atteint notre objectif et les temps de chargement sont d’environ une seconde lorsque vous quittez une île et allez sur une autre. Cela a aidé de nombreux éléments importants de notre moteur à effectuer plusieurs tâches à la fois pour utiliser le plein potentiel de tous les cœurs de processeur.

Au vu du résultat, Shin’en Multimedia est un exemple clair de plusieurs fois mieux demain que la force, car avec des moyens relativement petits, ils parviennent à nous offrir des expériences jouables avec d’excellentes performances techniques. Le Touryst est disponible sur le Nintendo Switch eShop depuis novembre dernier.

