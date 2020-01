Shinobi et Fantasy Zone font le saut vers SEGA Ages sur Nintendo Switch

Deux nouveaux titres rétro sont ajoutés au catalogue de la console Joy-Con à travers la série Âge SEGA, cette collection de jeux publiés par la célèbre société japonaise il y a quelques décennies soit via leur Master System, Mega Drive ou consoles de loisirs en leur nom, leur donnant de nombreuses options de filtres et de formats d’écran pour les adapter aux temps modernes ou à Au contraire, recréez-les le plus fidèlement possible pour les personnes les plus nostalgiques grâce au format 4: 3 et au filtre de balayage CRT, simulant même le renflement de l’écran des anciens télescopes à tube. Cette fois, il s’agit Shinobi et Zone fantastique, tous deux annoncés il y a quelques semaines pour des terres japonaises, vendredi 24 janvier la date choisie pour débarquer en Occident, après l’arrivée d’autres titres précédents de l’époque tels que Wonder Boy: Monsterland, Virtua Racing ou Sonic the Hedgehog 2.

Quant à la nouvelle version, la première représente les origines récréatives de l’une des sagas ninja les plus connues dans les jeux vidéo, où nous jouons le jeune Joe Mushashi et utilisons ses compétences de guerrier fantôme pendant que nous sauvons des otages en danger dans notre combat contre un clan dangereux à travers une arcade complète qui mettra à l’épreuve nos réflexes; Quant au second, Fantasy Zone, il s’agit d’un jeu de tir de style matamarcien des plus colorés, où nous accompagnons le navire Opa-Opa, dans sa lutte pour détruire une forteresse créée avec les fonds volés d’un système monétaire interplanétaire sur le point de s’effondrer – tous similaire à la réalité est le simple hasard pourrait être dit sans trop de conviction-, heureusement, nous avons beaucoup d’objets et d’améliorations pour rendre notre navire plus fort et être en mesure de survivre aux hordes d’ennemis.

Bande-annonce de SEGA Ages Shinobi Fantasy Zone (Nintendo Switch eShop)

