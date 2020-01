Shinobi et Fantasy Zone rejoignent la gamme Sega Ages sur Switch ce mois-ci

Sega a annoncé la date de sortie des deux prochains jeux de sa gamme Sega Ages.

Shinobi et Zone fantaisie sont deux classiques d’arcade qui ont gagné des légions de fans à l’époque et créé deux franchises classiques. Les deux viendront avec la liste habituelle d’améliorations, telles que les classements en ligne, les replays et les états de sauvegarde, mais ils auront également des fonctionnalités exclusives à chaque titre.

Dans Shinobi, un bouton de mêlée a été ajouté pour que vous puissiez utiliser la lame de Joe Musashi indépendamment de ses étoiles lanceuses. Vous pouvez également jouer dans un mode spécial “Ages” qui met Musashi dans une tenue blanche (comme celle vue dans La vengeance de Shinobi) et bénéficiez de points de vie supplémentaires et de dégâts accrus. Il existe également des options de difficulté, une fonction de sélection d’étape et une aide au rembobinage du temps afin que vous puissiez rapidement corriger les erreurs.

Pour Fantasy Zone, une fonction “stock de pièces” facilite les choses pour les novices, tandis que le mode Time Attack est parfait pour ceux qui recherchent un défi. Vous affronterez également des boss supplémentaires et il y a la possibilité de jouer en tant que frère d’Opa-Opa, Upa-Upa.

Les deux jeux seront lancés le 23 janvier à 7,99 $ chacun. Allez-vous les ramasser?

