Shinsuke Kodama, développeur d’Ace Attorney, a quitté Capcom

L’industrie est en constante évolution, bien que cela se réfère généralement au développement de jeux ou à la collaboration entre différents studios, cela signifie également que les développeurs quittent une entreprise pour poursuivre un autre type de travail, soit indépendamment, soit dans le cadre d’une autre branche liée à les jeux vidéo. C’est le cas de Shinsuke Kodama, célèbre pour son implication dans la série Ace Attorney, qui ne fait plus partie de Capcom.

Kodama a annoncé que depuis fin février, c’est-à-dire il y a quelques jours, il avait quitté son poste chez Capcom pour des raisons personnelles. Mais encore, Vous souhaitez continuer à travailler et à aider au développement des futurs jeux de la série Ace Attorney à partir d’un journal extérieur à l’entreprise. Voici ce qu’il a commenté sur un post sur Twitter:

«C’est une affaire personnelle, mais j’ai quitté Capcom fin février pour relever un nouveau défi. Cela étant, je voudrais continuer à soutenir la série Ace Attorney de l’extérieur! »

皆 さ ま お 久 し ぶ り で す で す! 生 き て ま す!

わ た く し ご と 新 た な チ ャ レ ン ジ カ プ コ ン 致 ら い !!!!!!! わ わ わ わ わ わ わ わ わ

の で 、 こ れ か 々 は ネ コ と 逆 転 の と 逆 み の ト す り り ま す 〜 り

– 児 玉真 佑 (@shinsuke_kodama) 2 mars 2020

Kodama a participé au lancement de Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy on Switch, était le chef de la planification de Dai Gyakuten Saiban: Naruhodou Ryuunosuke no Bouken (The Great Ace Attorney), concepteur de jeux dans le professeur Layton VS Phoenix Wright: Ace Attorney et Mega Man Star Force: Dragon, Leo et Pegasus, ainsi que scénariste pour Mega Man Star Force 2: Zerker X Ninja et Zerker X Saurian, et Mega Man Star Force 3: Black Ace et Red Joker.

Où que Shinsuke Kodama aille, nous vous dirons ici quelle sera la prochaine étape pour ce développeur. En parlant de Capcom, la société a expliqué pourquoi il n’y avait pas de fins multiples dans le remake de Resident Evil 3. De même, Capcom travaille déjà sur une démo pour RE3 Remake.

Via: Gematsu

.