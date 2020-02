Shiny Ski Resort frappe Switch la semaine prochaine

Kairosoft poursuit son déploiement de jeux Switch avec Shiny Ski Resort. Le titre de simulation, qui implique la gestion d’une station de ski comme son nom l’indique, est prévu pour le 6 février.

Nous avons l’aperçu et la bande-annonce suivants:

Votre histoire commence avec un petit hôtel sur une montagne enneigée. Aménager un terrain pour construire un parcours de ski spectaculaire et obtenir des matériaux pour la construction de nouvelles installations hôtelières. Rendez votre hôtel populaire et votre cours de ski en bénéficiera également! De plus, vous pourrez fabriquer des produits à vendre dans les boutiques et les restaurants des hôtels.

Développez votre cours de ski et regardez vos invités perfectionner leurs compétences jusqu’à ce qu’ils deviennent des pros du ski, puis demandez-leur de représenter votre station dans des compétitions de ski, des articles sponsorisés sportifs. Aidez votre coureur à réaliser de superbes figures de sauts à ski pour gagner la course, et vos sponsors vous récompenseront généreusement et vous valoriseront encore plus.

Faites du ski à la mode. Top tous les classements, créant la station de ski ultime.

Shiny Ski Resort coûtera 14,00 $ sur le Switch eShop. Le préchargement est désormais disponible sur l’eShop.

Source: Switch eShop

en relation