Shiny Ski Resort peut maintenant être apprécié sur Nintendo Switch

Poursuivant son soutien à Nintendo Switch, Kairosoft a publié Shiny Ski Resort sur le Nintendo eShop. Comme son nom l’indique, nous sommes confrontés à un jeu de simulation dans lequel vous devrez gérer un hôtel et une station de ski pour faire plaisir à vos visiteurs.

Notre histoire en Shiny Ski Resort Commencez dans un petit hôtel sur une montagne enneigée. Dans cet endroit, nous pouvons construire une piste spectaculaire qui éblouit petits et grands, mais non seulement cela, il est également possible d’améliorer notre hôtel et les commodités qu’il comprend. En faisant cela, notre établissement deviendra plus populaire et nous aurons une plus grande marge bénéficiaire et nous aurons même le luxe de créer nos propres produits pour les mettre plus tard en vente.

Donc, vous savez, le moment est venu de développer notre activité et de montrer au monde qu’un empire du ski est possible et encore mieux, que nous pouvons être les premiers au classement mondial.

