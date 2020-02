Shmup Sisters Royale obtient une sortie physique via Strictly Limited Games

Pour les fans inconditionnels de l’enfer des balles et des jeux de tir, le nom Alfa System est susceptible de sonner quelques cloches. Le développeur japonais est responsable de la série culte classique des enfers de balles Castle of Shikigami. Alors qu’ils sortaient de nouveaux jeux de façon semi-régulière, leur dernier titre de shoot’em up était Castle of Shikigami III depuis 2007 pour la Nintendo Wii. Maintenant, le développeur fait un retour à ce genre avec son nouveau titre auto-publié Sisters Royale, un fan américain pourra commémorer la sortie avec une édition physique spéciale par le biais de Strictly Limited Games.

? Nous sommes heureux de vous présenter notre précommande de février, Sisters Royal pour le #Switch et le # PS4!

? Successeur spirituel de la série Castle of Shikigami, #SistersRoyal présente tout ce à quoi vous vous attendez d’un développeur stellaire AlfaSystem?

? https://t.co/4mXlWL6fID? pic.twitter.com/wV2TKnwElE

– StrictlyLimitedGames (@RealStrictlyLTD) 30 janvier 2020

Annoncée via Twitter il y a quelques jours, la sortie physique de Sisters Royale sera disponible en précommande courant février sur le site officiel des Strictly Limited Games. Les détails sur la sortie sont rares en ce moment, mais Strictly Limited Games publiait généralement des éditions mémorables de collectionneurs de leurs sorties aux côtés de versions physiques standard, alors ne vous attendez pas à la différence avec leur sortie de Sisters Royale.

En ce qui concerne le jeu lui-même, Sisters Royale contient tout ce que vous attendez d’un tournage d’Alfa System. En tant que successeur spirituel de leur série Castle of Shikigami, le jeu propose de superbes dessins de personnages, une musique mémorable et un scénario ironique qui plaira à coup sûr aux fans de bouffonneries animées. Bien que le jeu soit à coup sûr un défi à couper le souffle, il propose des options de difficulté qui permettent aux amateurs de balles, même débutants, d’apprécier le jeu.

Sisters Royale est actuellement disponible sous forme numérique sur Nintendo Switch via le Nintendo eShop.

[Source]