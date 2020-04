Shogun 2 sur Steam et gardez le jeu pour toujours

L’un des grands jeux de stratégie que vous pouvez obtenir gratuitement pour une durée limitée.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, Shogun 2: Total War fromAssemblage créatifIl est disponible en téléchargement gratuit sur Steam pour une durée limitée. La meilleure nouvelle? Une fois que vous avez téléchargé ce remarquable jeu vidéo de stratégie,être à toi pour toujours, mais vous devez le faire avant le 1er mai 2020.

D’autres jeux de la saga Total War sont en vente sur Steam“Les dernières semaines ont été un défi inimaginable pour beaucoup d’entre nous, mais l’effort collectif remarquable que la communauté mondiale déploie pour surmonter ces moments d’adversité s’avère inspirant”, a écrit l’équipe responsable de la saga Total War dans leur site officiel. “Dans cet esprit, nous voulons continuer à encourager tout le monde àrester à la maison et sauver des vies“, et rien de mieux que de le faire en profitant d’un excellent jeu vidéo gratuit.

“Tout le monde à Creative Assembly travaille maintenant à domicile, et nous espérons que cela aidera tout le monde dans cette mission à rester à la maison”, ont-ils ajouté dans leur écriture. Intéressé par le jeu? Pour l’obtenir, il suffit de se rendre sur la page du magasin et de télécharger Total War: Shogun 2 gratuitement sur Steam. Au cours de ces jours, de nombreux autres titres de la saga Total War serontoffre sur Steam, y compris également les divers DLC qui ont enrichi ces jeux de gestion et de stratégie d’empire.

Publié à l’origine en 2011, dans notre analyse de Total War: Shogun 2, nous soulignons une fois de plus le caractère spectaculaire de leurs batailles et l’attrait de la gestion de nos armées, bien que nous ayons souligné que ce titre de Creative Assembly commençait à regretter le manque de l’innovation. Le dernier jeu vidéo de la série est le fantastique Total War: Three Kingdom inspiré par la romance des Trois Royaumes de Chine. Actuellement, l’équipe responsable de cette série stratégique travaille sur A Total War Saga: Troy.

En savoir plus sur: Steam, Free, Total War: Shogun 2 et Shogun 2: Total War.

