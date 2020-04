Shogun 2 Total War, l’un des épisodes les plus appréciés de la saga, sera offert gratuitement sur Steam

Vous pouvez l’ajouter à votre bibliothèque Steam pour toujours, mais la promotion ne dure que quelques jours.

Si vous jouez habituellement sur PC, vous connaissez probablement déjà SteamDB, un site non officiel qui tient un bon compte du trafic interne de la plate-forme Valve et qui a fait d’innombrables nouvelles occasions. offres et promotions de toutes sortes, y compris des jeux qui sont donnés de temps à autre. Selon une récente fuite de cette source, très bientôt, vous pourrez obtenir gratuitement Shogun 2: Total War sur Steam et le conserver pour toujours dans votre bibliothèque numérique.

Plus précisément, l’offre durera du 27 avril au 1er mai, et après cette date, elle reviendra à son prix habituel. Le jeu a été initialement publié en 2011, il est donc devenu quelque peu dépassé par rapport à d’autres versions plus modernes telles que Total War: Warhammer 2 ou le fantastique Total War: Three Kingdoms. Dans l’ensemble, c’est l’un des favori des fans de la saga de la stratégie, et a une note moyenne “très positive” sur Steam (avec plus de 18 000 avis).

En son temps, il a atteint une note presque exceptionnelle dans 3DGames. À l’époque, notre collègue lvaro Castellano pensait que c’était “un fantastique jeu vidéo de stratégie” dans l’analyse de Shogun 2 Total War. Il a été mis en place dans le but de simplifier la formule, de revenir aux racines de TW, et a été bien apprécié pour cela.

Shogun 2: Total War apporte l’assemblage créatif et la saga de stratégie en temps réel Sega au Japon féodal au 16ème siècle, pendant le shogunat d’Ashikaga. Les joueurs prennent le contrôle de l’un des clans en lice pour le contrôle du pays Nippon sous le commandement d’un seigneur féodal. Le jeu de base comprend huit de ces factions, mais il est possible de jouer en tant que Hattori, Otomo et Ikko-Ikki en utilisant le DLC.

