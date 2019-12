Shoot 'em up Low Poly vertical Dark Gravity en préparation pour Switch

L'éditeur Ultimate Ganes et le développeur Korgorus ont annoncé Dark Gravity, un jeu de tir vertical Low poly. Il sera initialement lancé sur PC au quatrième trimestre 2020 avec une version Switch également dans les cartes.

Tirez, détruisez, collectionnez, fabriquez et détruisez encore plus! "Dark Gravity" est un jeu de tir vertical au rythme rapide et à faible poly, qui propose un mode campagne non linéaire avec de nombreux ennemis et boss. Fabriquez de nouvelles armes, améliorez votre combattant et construisez une machine de guerre aérienne ultime!

Après la cinquième guerre mondiale, la paix règne dans le monde. Depuis plus d'une décennie, la Grande Alliance mène l'humanité vers un avenir meilleur en étouffant tous les dangers dans l'œuf. Cependant, depuis un certain temps, on soupçonne une nouvelle menace qui ne peut être ignorée.

En tant que membre des forces SAF, votre mission est de prendre le contrôle de la base de Shielton, capturée par des rebelles inconnus. Personne ne sait qui ils sont et ce qu'ils veulent. Pire encore, même les forces IMC ne pouvaient pas les éloigner de la base en raison de leur armement avancé. Arme hors de ce monde. Mais… ces rebelles sont-ils la principale menace? N'y a-t-il rien de plus gros derrière tout ça? Pas de temps pour les questions! Vous devez les arrêter à tout prix!

Les mécanismes de jeu sont très simples – détruisez tous les ennemis et essayez d'éviter chaque balle… enfin, au moins ceux qui peuvent être évités. Votre manœuvre spéciale vous permet d'esquiver des projectiles normaux. Même si vous êtes touché, vous ne perdrez qu'une seule arme supplémentaire! Attention cependant aux boss puissants! Ils peuvent vous déchirer en morceaux avec leurs ultimes attaques inévitables!

Le mode histoire peut être complété de différentes manières. Les opérations militaires sont menées simultanément sur plusieurs fronts. C'est à vous de choisir le chemin que vous choisirez. Des batailles dans le ciel, en passant par les bases militaires, les usines souterraines, les mines effondrées et les laboratoires abandonnés, jusqu'aux installations de recherche secrètes de l'Arctique et à l'intérieur des artefacts de civilisation inconnus – vous devez parcourir tout cela plusieurs fois pour accomplir toutes les missions.

Chaque niveau de difficulté est différent. L'amélioration de vos compétences et de votre combat vous aidera à affronter des boss en mode dur et fou, car ils n'apparaissent pas à des niveaux plus faciles. Les dispositions de l'ennemi changeront ainsi que leurs schémas de prise de vue. À des difficultés plus élevées, vous rencontrerez également des ennemis que vous n'avez jamais rencontrés auparavant.

La collecte de pièces de dépôt et de plans tout au long des missions vous permettra de débloquer et de fabriquer de nouveaux combattants, armes et améliorations. Cependant, rappelez-vous que seul jouer aux niveaux de difficulté les plus élevés vous permettra d'atteindre un sommet technologique. Découvrez l'arbre d'artisanat et développez des power-ups uniques!