‘Shop Contest: papier hygiénique, gagnants!

La semaine dernière, je vous ai tous demandé de créer des “boutiques proposant du papier toilette, car il semble que ce soit l’article le plus acheté sur la planète ces derniers temps. En raison de la pandémie croissante, beaucoup s’approvisionnent en nourriture, médicaments, eau et BEAUCOUP de papier hygiénique.

Notre image gagnante cette semaine vient de MonoArtan qui connaît le vrai trésor que les gens veulent en ce moment. (Papier toilette.)

Depuis le week-end dernier, ma copine et moi avons bravé les magasins et découvert que, même ici au Kansas, il n’y avait pas de papier toilette. J’ai acheté deux gros sacs de Pizza Rolls et nous avons encore du papier toilette, donc ça va aller. J’espère que vous, tous les artistes, restez en sécurité là-bas. Même les mauvais, vous savez qui vous êtes. Je ne veux pas que l’un d’entre vous tombe malade ou finisse par rendre quelqu’un d’autre malade! Lavez-vous les mains, restez à l’intérieur et jouez à certains jeux.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez consulter le message d’origine pour voir toutes les entrées, mais voici quelques-unes de mes préférées.

TheCaptainVideo remporte le prix de la «plus grande boule de papier toilette».

Villings remporte le prix du «meilleur bunker de célébrités».

Mrichston remporte le prix du «rouleau de papier toilette le plus mortel».

Tebow agenouillé d’abord décroche le prix de la «récompense la plus étrange du donjon».

Kanell remporte le prix de «La manière la plus effrayante d’obtenir plus de TP».

Richardrae1 reçoit le prix du «Meilleur magasin local».

Corky McButterpants obtient le prix du «rouleau de papier toilette le plus facile à collecter».

Badonkagronk remporte le prix du «braquage le plus précieux de GTA V.»

Cecil_banon ne reçoit rien. Et vous qui d’autre n’obtenez rien …

Bob The Rock. Vous ne gagnez aucun prix ou papier toilette.

C’est tout pour le concours de cette semaine! Si votre création n’a pas gagné, ne vous inquiétez pas! Il y a toujours demain quand je serai de retour avec un nouveau “Concours Boutique”.

.