‘Shop Contest: RIP Mr. Peanut, Gagnants

Le week-end dernier, je vous ai confié toutes les tâches nécessaires pour vous amuser et profiter de la vie de M. Peanut. Il est malheureusement décédé récemment et je ne pense pas qu’il reviendra du tout. Nan. Jamais.

Notre image gagnante cette semaine vient de punxsutawneyphil qui nous donne la véritable suite Uncharted que nous voulions tous.

J’ai eu beaucoup de superbes photos cette semaine. Bob était là-bas pour faire des choses terribles comme d’habitude et d’autres ont décidé de se joindre à lui. Heureusement, Sonic the Hedgehog n’apparaîtra plus jamais dans aucun de ces concours.

Probablement.

Vous pouvez consulter le message d’origine pour voir toutes les entrées, mais voici quelques-unes de mes préférées.

MilesTailsPrower remporte le prix «Retro Revival».

Richardrae1 remporte le prix pour «Trop de M. Peanuts.”

Cecil_banon ne reçoit que quelque chose que les avocats de Disney frappent à sa porte.

Jordak reçoit le prix de la «photo la plus historiquement inexacte».

Villings décroche le prix du «pire cliffhanger dans un commerce».

Mrichston remporte le prix «ART!»

Bob The Rock ne reçoit rien et devrait probablement être à nouveau banni. À propos du temps, vraiment.

Fait avec Kinja remporte le prix du «pire camée».

spartanwarrior obtient le prix de «la plupart des entrées sombres».

Et enfin, thisnoahpalmer remporte le prix «Terminator Dark Fate Tie In # 334423».

C’est tout pour le concours de cette semaine! Si votre création n’a pas gagné, ne vous inquiétez pas! Il y a toujours demain quand je serai de retour avec un nouveau “Concours Boutique”.

