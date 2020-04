‘Shop Contest: Sunday Easter 2020, Winners

Pâques est venue et est partie. Vous l’avez peut-être totalement manqué étant donné que la plupart d’entre nous sont coincés dans nos maisons, incapables de voir ou d’inviter la famille et les amis. Mais j’ai quand même organisé un concours en utilisant Pâques comme thème parce que … je ne sais pas. Tradition?

Notre image gagnante cette semaine vient de Mrichston qui nous montre que même piégés sous l’océan, certains célèbrent encore Pâques.

Comme toujours, j’ai eu une belle sélection d’images mettant en vedette une grande variété de jeux et de personnages. J’ai été surpris et soulagé que peu d’entre vous aient inclus Zipper d’Animal Crossing. Ce salaud a déjà eu son propre concours. Visser lui et ses œufs.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez consulter le message d’origine pour voir toutes les entrées, mais voici quelques-unes de mes préférées.

Badonkagronk remporte le prix de la «pire photo de famille».

Done With Kinja remporte le prix de la «chasse aux œufs de Pâques la plus dangereuse».

Mike Emeny remporte le prix de la «chasse aux œufs de Pâques la plus effrayante».

Mixmastermurph reçoit le prix du «meilleur placement de produit».

ded-devil-ails remporte le prix du «pire jeu de piste de l’Oregon».

sciteach obtient le prix du «démon le plus savoureux».

Bob The Rock…attendez. Quoi? Est-ce juste une image drôle, bien faite et sur le sujet? C’est quoi ce bordel? Vous êtes toujours banni mais .. bizarre.

Richardrae1 remporte le prix du «plus grand braquage».

Et enfin, Barry Wombleton remporte le prix du «meilleur mod éternel funeste».

C’est tout pour le concours de cette semaine! Si votre création n’a pas gagné, ne vous inquiétez pas! Il y a toujours demain quand je serai de retour avec un nouveau “Concours Boutique”.

.