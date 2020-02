‘Shop Contest: Tout arrive Robotnik

Dr.Robotnik, ou Eggman si vous préférez le pire nom, est le méchant principal des jeux Sonic et du nouveau film. Dans le film, il est joué par Jim Carrey. Prenons cette version du vieux docteur et ajoutons-le à d’autres jeux!

Votre défi cette semaine: Ajoutez Robotnik de Jim Carrey à votre contenu.

Regardez, nous savons tous combien de fois Sonic apparaît dans ces concours. Trop souvent, si vous me demandez. Alors diffusons l’amour autour. De plus, me concentrer sur Robotnik me permet de reconnaître le nouveau film Sonic sans faire un autre concours de magasin Sonic. Tout le monde gagne!

Oh et voici quelques Robotniks pré-découpés pour vous. Profitez-en, utilisez-les si vous le souhaitez ou créez les vôtres.

La semaine prochaine, je choisirai un gagnant et je distribuerai des prix!

Veuillez noter que nous recherchons maintenant des images de 800 pixels de large!

Comment soumettre – Instructions

1. Créez votre ‘Boutique et enregistrez-la sur votre bureau. Les images doivent avoir une largeur d’au moins 800 pixels.

2. Allez au bas de ce post

3. Cela ouvre une fenêtre de commentaire. Cliquez sur “Choisir un fichier” si vous téléchargez votre “boutique depuis votre bureau”

4. Vous pouvez également télécharger la «Boutique vers un service d’hébergement d’images gratuit». Je suggère imgur. Collez ensuite l’URL de l’image dans le champ intitulé “URL de l’image”. Remarque: il doit s’agir de l’URL de l’image elle-même, et non de la page où elle est affichée. Cela signifie que l’URL se termine par .jpg, .gif, .png, peu importe.

5. Ajoutez un commentaire éditorial et appuyez sur soumettre et votre image se chargera. Si ce n’est pas le cas, téléchargez l’image à imgur et collez l’URL de l’image en tant que commentaire. Je vais regarder.

6. Les images de grande taille peuvent ne pas être téléchargées correctement, bien que nous ayons vu des gifs animés de plus de 5 Mo. Si vous ne parvenez toujours pas à télécharger l’image, essayez de conserver sa dimension la plus longue (horizontale ou verticale) sous 1 000 pixels, ou le tout sous 2 Mo.

.