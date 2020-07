Shovel Knight Dev recrute pour un projet 3D en ce moment

Yacht Club Games, le développeur de la série Shovel Knight, travaille sur des jeux inopinés, et de nouvelles listes de recrues suggèrent qu’au moins un jeu en production sera un titre 3D. C’est important, car non seulement le développeur est connu pour ses jeux de style rétro 2D, mais ils ont également trois nouveaux jeux 2D confirmés comme étant en préparation.

Les projets 2D connus actuellement sur la liste des jeux du Yacht Club incluent Shovel Knight Dig, Shovel Knight Pocket Dungeon et Cyber ​​Shadow. Maintenant, dans une liste sur Gamasutra, le développeur recherche un programmeur de gameplay mi-senior pour travailler sur une nouvelle équipe axée sur la 3D.

« Yacht Club Games travaille sur un nouveau projet 3D et construit notre équipe 3D (et un moteur personnalisé) pour compléter notre équipe 2D existante », indique la liste. Le candidat doit être expérimenté avec les langages de programmation C et C ++ pour le développement 2D et 3D, et doit posséder « de solides compétences en mathématiques 3D ».

La page d’emploi ne donne pas plus d’informations sur les spécificités du jeu, la façon dont il jouera ou le genre dans lequel il s’intégrera.

Shovel Knight est déjà apparu en tant que modèle 3D dans Yooka-Laylee en tant que camée et dans Super Smash Bros.Ultimate en tant que trophée d’assistance. Il est probable que Shovel Knight reviendra pour une suite un jour, mais ce n’est pas nécessairement ce que c’est.

Pour en savoir plus sur Shovel Knight, consultez la vidéo ci-dessus sur les idées oubliées qui ont inspiré le jeu à succès.

