Shovel Knight Dig présente Hive Knight. Il sortira en 2021!

C’est l’été dernier que Yacht Club Games a annoncé qu’il collaborait avec Nitrome au développement de Pelle Knight Dig, le prochain jeu de cette franchise chevaleresque. Ainsi, après avoir su que cette fois le chevalier de la pelle irait au plus profond de la terre pour tenter de récupérer son sac des mains de Drill Knight et de son acolyte Spore Knight. Ainsi, dans la récente présentation de cette société, il a été annoncé que le jeu sera mis en vente tout au long de 2021, mais nous avons également découvert un nouveau membre des Hexcavators (“Hexcavators” en anglais): Hive Knight!

Hive Knight est le nouveau membre des Hexcavators, les antagonistes de Shovel Knight Dig

Hive Knight est un spéléologue qui est toujours accompagné de son fidèle compagnon Beeto. Grâce à son travail d’équipe, mais aussi grâce à son armure spécialement modifiée, Ruche Chevalier Vous pouvez voler et vous battre comme s’il s’agissait d’un insecte. Et bien sûr, de nombreux secrets sont gardés sous ce casque en forme d’insecte!

De plus, en plus de ces nouvelles informations de ce membre des Hexcavators, Yacht Club Games a également partagé de nouvelles images dans lesquelles nous pouvons voir le chevalier de la pelle en action à travers ces tunnels, qui seront générés au hasard à chaque fois Commençons à creuser en eux. Êtes-vous prêt à creuser plus profondément que jamais?

De cette façon, et avec toutes ces nouvelles informations, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre jusqu’à l’année prochaine pour pouvoir pousser la pelle de Shovel Knight Dig, qui est l’arrivée à 16 bits de ce chevalier avec une armure bleue . Et vous, avez-vous déjà joué à Shovel Knight: Treasure Trove ou voulez-vous commencer directement avec ce deuxième jeu?

