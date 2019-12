SI le patch 1.20 sur Switch apporte un nouveau caractère, les changements d'équilibre

L'éditeur Arc System Works et le développeur APlus Games ont fait un excellent travail pour soutenir leur dernier bagarreur d'anime, Kill la Kill IF, sur Nintendo Switch. Malheureusement, la version Switch du jeu n'a pas été exactement sur la même page que les autres versions du titre. Peut-être en raison de difficultés de portage ou d'une différence significative dans les capacités matérielles, les mises à jour gratuites du titre pour le jeu de combat 3D inspiré de l'anime sont d'abord arrivées sur PlayStation 4 et PC, la version Switch recevant le même contenu un mois plus tard. À titre d'exemple, la mise à jour gratuite de Kill La Kill IF qui a amené le nouveau personnage Mako Mankanshoku sur la liste le mois dernier vient d'être disponible aujourd'hui sur Nintendo Switch.

Alors que les versions PlayStation 4 et PC du jeu ont reçu Mako Mankanshoku et une multitude de mises à jour d'équilibre dans leur dernier patch de version 1.05, la dernière mise à jour de Kill La Kill IF sur Nintendo Switch met le jeu à la version 1.20. Cela est dû à des correctifs liés aux performances antérieurs que seule la version Nintendo Switch a reçus.

Mako Mankanshoku n'a pas beaucoup combattu dans l'anime original. Cependant, pendant une brève période, elle a assumé le rôle de présidente du Fight Club. Cela lui a valu un uniforme Goku, les vêtements super puissants que portent les combattants de la série. Maintenant, enfin, Mako Mankanshoku peut à nouveau faire basculer cet équipement en tant que combattant dans Kill La Kill IF.

Kill La Kill IF est maintenant disponible sur Nintendo Switch.

