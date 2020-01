Si quelqu’un donne à Animal Crossing un 8 sur 10, je mourrai

Un nouveau jeu principal Animal Crossing sort le 20 mars. Nous avons attendu près de sept ans pour cela. Cela m’attriste de dire que je ne peux tout simplement pas me permettre d’attendre ces deux derniers mois avant de me crier inconscient à ce sujet. Je suis donc allé de l’avant et l’ai examiné en fonction de ses bandes-annonces et de ma connaissance de la série, à partir d’une expérience de pensée simple et terrifiante: ce qui arriverait au monde, et à moi, si un horrible critique là-bas osait donner à Animal Crossing: New Horizons un 8 sur 10? Regardez-moi me troubler ainsi dans cette conférence vidéo.

.