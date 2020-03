Si The Witcher était un anime

Fine ArtFine ArtFine Art est une célébration du travail des artistes du jeu vidéo, présentant le meilleur de leurs portefeuilles professionnels et personnels. Si vous êtes dans l’entreprise et que vous souhaitez partager des œuvres d’art, contactez-nous! PrevNextView All

L’année dernière, l’artiste Carolina Silva a imaginé à quoi Game of Thrones ressemblerait si quelqu’un allait en faire une série animée. Cette année, elle revient avec la même offre, uniquement pour la prise de Netflix sur The Witcher.

Carolina Oliveira est une illustratrice et artiste conceptuelle indépendante travaillant dans le domaine des jeux vidéo.

Nous avons déjà vu des trucs comme celui-ci, comme l’incroyable pièce de Lap Pun Cheung d’il y a quelques années, et nous en verrons sans doute bientôt plus quand la véritable série animée de Netflix débutera.

Pour l’instant, cependant, c’est encore une autre vision détaillée de ce à quoi ressemble Geralt dans une baignoire.

Vous pouvez voir plus de trucs de Carolina sur ses pages ArtStation et Instagram.

