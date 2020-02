Si vous aimez Celeste mais souhaitez qu’il ait plus d’épées, essayez Scourgebringer

Image: Flying Oak Games (Scourgebringer)

Il ne m’a fallu qu’une quinzaine de minutes pour tourner autour de Scourgebringer pour que mes doigts commencent à se sentir douloureux. Un instant, des carillons de cloche résonnaient dans une pièce paisible. Le lendemain, je déchirais les ennemis dans toutes les directions pendant que du heavy metal se levait. Je vais attacher de la glace à mes phalanges si c’est ce qu’il faut pour continuer parce que Scourgebringer en vaut la peine.

Hier, dans Early Access sur Steam et Xbox Game Pass pour PC, Scourgebringer est une roguelite qui associe plateforme et combat. Votre tiret se double d’une attaque vers l’avant et peut être lancé dans n’importe quelle direction, vous soulevant même en l’air si besoin est. Vos coups d’épée vous tirent légèrement vers les ennemis et atténuent votre descente, comme si vous étiez une petite comète fouettée en orbite autour d’eux lorsque vous passez. Tout cela ressemble un peu à un ballet aérien construit autour de combats hack -’n-slash; La hache dorée rencontre le tigre accroupi, le dragon caché.

Gif: Flying Oak Games (Scourgebringer)

Vous incarnez Kyhra, un guerrier à crinière blanche envoyé pour percer le mystère dans un monolithe géant, dont les précédents explorateurs ne sont jamais revenus. Un minuscule sprite de pixels, elle double-saute, grimpe au mur et est à portée de main avec un blaster lorsque son katana ne fera pas l’affaire. Khyra se sent comme une âme sœur de Madeline de Celeste. Elle est également flottante et agile, mais ses mouvements sont tous accompagnés de l’extrémité tranchante d’une lame. Je ne suis pas le premier à comparer Scourgebringer à l’excellent jeu de plateforme de puzzles de 2018, mais cela mérite la ressemblance.

Ce que j’aime le plus chez Scourgebringer, c’est que les ennemis ne vous blessent pas lorsque vous les rencontrez. Seule une collision avec leurs attaques épuisera votre compteur de santé, vous laissant libre d’essayer de vous approcher, de porter un coup dur pour les étourdir, puis d’aller en ville les déchiqueter comme les déclarations de revenus de l’année dernière. Une mise à niveau combinée que vous obtenez tôt vous récompense pour avoir enchaîné différents types d’attaques sans subir de dégâts, et chaque coup restaure les munitions de votre arme, vous permettant de prendre du recul de temps en temps pour éclairer l’endroit de loin.

Capture d’écran: Flying Oak Games (Scourgebringer)

Le monolithe lui-même est composé de dizaines de pièces générées de manière procédurale réparties sur plusieurs étages. Chacun est composé d’un boss, d’un mini-boss, d’un marchand et d’un autel. Les ennemis jettent du sang, qui peut être utilisé pour acheter de la santé supplémentaire ou de meilleures armes. L’autel vous permet de choisir entre un ensemble aléatoire d’améliorations, comme des temps d’étourdissement plus longs pour votre attaque lourde ou le doublement de la quantité de sang que vous avez actuellement sous la main.

Une fois que vous mourrez, vous êtes renvoyé vers un arbre magique enfoui quelque part au fond du monolithe. À partir de là, vous pouvez utiliser les orbes que vous avez gagnés en battant des boss pour débloquer des parties d’un arbre de compétences. Alors que tous vos autres progrès sont perdus, ces nouvelles capacités restent avec vous, ce qui rend chaque expédition suivante un peu moins pénible.

En théorie, au moins. Après deux heures, je n’ai réussi qu’à battre le premier boss. Heureusement, les commandes accrocheuses de Scourgebringer et le magnifique pixel art sont tout aussi satisfaisants dans la mort que dans la vie.

Plus de roguelites nerveuses qui vous mâcheront et vous cracheront:

.