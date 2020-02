Si vous aimez Phoenix Wright et les calembours d’animaux, ne sautez pas l’avocat de volière

Vous aimez Phoenix Wright: Ace Attorney? Aimes-tu les animaux? Aimez-vous rire? Vous semblez donc être le public parfait pour Aviary Attorney.

Vous vous souvenez peut-être quand ce jeu a fait ses débuts sur Steam il y a quelques années. Peut-être, comme moi, vous l’avez remarqué mais n’avez pas fini par le jouer. Eh bien, maintenant, c’est sur Switch, ce qui était assez un coup de pouce pour que je puisse enfin le démarrer. Et je suis ici pour vous dire que Aviary Avocat est encore mieux que ce que je pensais.

Le gameplay est à peu près Phoenix Wright de bout en bout. Enquêter sur les affaires, nettoyer les scènes de crime à la recherche d’indices, puis contre-interroger les témoins au procès, en parcourant leurs mensonges avec des preuves. Cette partie est correcte, mais c’est l’histoire qui brille vraiment. Ce qui commence comme un conte idiot de calembours d’oiseaux et de meurtre occasionnel se termine par une méditation assez sérieuse sur l’idée de justice, le tout dans le contexte de la deuxième révolution française dans les années 1840.

À un moment donné pendant le jeu, les blagues … ont cessé? Les choses sont devenues très sérieuses? Et pourtant, même dans sa courte durée, Aviary Attorney m’avait déjà fait aimer sa distribution de personnages à tel point que je me suis retrouvé complètement attiré par le dénouement de plus en plus tendu et dramatique. J’ai joué des scènes encore et encore pour trouver les trois fins, qui étaient très différentes. Je pourrais même aller rejouer plus de scènes juste pour obtenir des réalisations, afin que je puisse en tirer le plus de plaisir possible.

Aviary Attorney est un jeu court et assez simple à terminer, mais j’ai été vraiment surpris de voir combien je suis sorti de ces quelques heures. Ne le manquez pas (encore).

