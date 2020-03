Si vous aimez Picross, vous êtes une bonne personne et apprécierez probablement Depixtion

Gif: Jeux DevHour (Kotaku)

Picross est une merveilleuse série de jeux dans lesquels les joueurs utilisent la logique pour créer un pixel art douteux en utilisant des nombres et des grilles. Dans Depixtion, récemment sorti sur Nintendo Switch, chaque niveau est composé de trois puzzles de style Picross de couleurs et de nuances variées qui se réunissent pour créer un pixel art douteux. C’est un plat profond Picross avec une touche.

Un casse-tête typique de Picross se compose d’une grille avec des chiffres en haut et à gauche. Ces nombres représentent le nombre d’espaces de grille dans chaque ligne et colonne qui doivent être remplis. Les joueurs utilisent la logique pour déterminer les espaces à remplir et ceux à laisser vides. C’est un exercice mental relaxant que toutes les meilleures personnes apprécient.

Les 96 puzzles de Depixtion mélangent la formule Picross de deux manières. Comme mentionné, chaque puzzle se compose de trois couches – rouge, jaune et bleu – que les joueurs peuvent échanger à leur guise. La deuxième différence est que chaque couleur a une teinte claire et une teinte foncée.

Capture d’écran: DevHour Games (Kotaku)

Dans Picross de base, chaque nombre sur le côté d’une colonne ou d’une ligne représente un ensemble isolé de pixels. Une rangée de huit espaces avec “3 4” à côté aurait trois espaces remplis, un blanc, puis quatre autres espaces remplis. Dans Depixtion, seules les nuances similaires doivent être séparées par des espaces. Cette même rangée de huit avec un noir trois et un quatre léger pourraient très bien être sept espaces remplis d’affilée avec un blanc à la fin.

En tant qu’amoureux de tous les jeux quadrillés et numérotés, j’aime beaucoup le changement dans Depixtion. C’est presque comme si je pouvais sentir mon cerveau basculer vers ce nouveau modèle logique avec un clic audible. Je peux maintenant regarder des images comme celle ci-dessous sans avoir mal à la tête.

Capture d’écran: DevHour Games

Jamais assez de Picross

.