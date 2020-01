Si vous allez acheter sa lingerie pour la Saint-Valentin, achetez-la auprès d’une de ces marques

Photo: Fleur Du Mal

Au risque de mélanger les métaphores culturelles, la Saint-Valentin est le Super Bowl des hommes qui achètent de la lingerie pour leurs proches. Noël et Hanoukka sont généralement célébrés en famille, ce qui fait des sous-vêtements sexy un cadeau loin d’être idéal, tandis que les anniversaires appellent des cadeaux nostalgiques plutôt que romantiques. Quant à la lingerie pour son anniversaire? Eh bien, cela pourrait ressembler plus à un cadeau pour vous que pour elle.

Dans le cas où les hommes achèteraient même de la lingerie pour leurs proches (j’ai l’impression d’entendre l’un de ces arguments «Je ne peux même plus tenir une porte ouverte pour une femme!», À l’exception de «Je ne peux même pas acheter de culotte comestible pour ma femme de soixante ans! »), l’équipe SG a rassemblé quelques favoris que vous pouvez donner en toute confiance cette année.

Heureusement, nous sommes en 2020 et il y a une tonne d’options af romantiques et sexy de marques qui ne comptent pas sur la promotion d’un soutien-gorge push-up à clous de diamant porté par un mannequin pour vendre leurs produits.

Ci-dessous, 7 cadeaux de lingerie pour la Saint-Valentin qu’elle aimera réellement (et, encore mieux, porter).

Brassière à bordure en maille vive

Une bralette est un excellent cadeau car elle dit: «J’aime vos seins comme ils sont.» Pas de rembourrage, pas de fils, ce style de Lively, une femme fondée, est mignon et se sent à l’aise comme l’enfer.

Associez-le à la culotte de bikini dos en maille imprimée assortie.

Sous-vêtements négatifs Essaouira Bodysuit en noir

Une autre marque de lingerie fondée par des femmes, Negative Underwear fabrique des vêtements de base discrets (mais pas ennuyeux!) Pour des poussins trop cool pour se soucier comme Miley Cyrus, qui a été repérée sur son Insta dans ce body noir.

Et je parle d’expérience personnelle lorsque je vous dis que cette chose a l’air aussi sexy lorsqu’elle est portée à la maison avec des sweat-shirts que dans le monde avec des jeans et des talons serrés.

Bustier Fleur Du Mal en cuir végétalien Lily

Oui, ce bustier (qui est une sorte d’hybride haut-slash-bra qu’elle peut porter comme vêtements ou sous-vêtements) est cher. C’est aussi sexy que toutes les sorties et durera bien plus longtemps qu’une douzaine de roses.

Je porterais ça avec un chemisier boutonné ou seul avec un pantalon taille haute et une veste en cuir drapée d’une manière si négligente sur mes épaules.

Aerie Real Happy – Soutien-gorge sans fil légèrement doublé

Aerie est une sous-marque de vêtements intimes populaire appartenant à American Eagle Outfitters. Ils sont devenus très populaires grâce à leurs campagnes publicitaires sans aérographe et à leurs offres étonnamment intéressantes et extrêmement abordables.

Ce soutien-gorge légèrement rembourré est disponible du XS au XXL, ce qui facilite un peu sa taille. Enclenchez-le dans la couleur «soleil corail» aux côtés des sous-vêtements sans couture assortis pour un ensemble assorti traditionnel de la Saint-Valentin qui ne sent pas Victoria’s Secret-y.

Lot de 3 string taille basse Hanky ​​Panky

D’accord, un pack de 3 sous-vêtements – en particulier des sous-vêtements string! – peut ne pas sembler être un bon cadeau à offrir à une femme. C’est un achat en gros! Les tongs soutiennent le patriarcat, pas ses joues!

Mais n’ayez crainte. Hanky ​​Panky est l’étalon-or pour les tongs pour femmes, avec le tissu en dentelle douce et les coloris romantiques convoités par les femmes de toutes les rayures. Ils ne sont pas non plus bon marché et ne sont pratiquement jamais mis en vente. Sens? Un pack de 3 de leurs sous-vêtements est un excellent cadeau! Il y a aussi un pack de 5 si vous vous sentez un peu plus généreux.

Histoires d’amour

Une autre bralette, un autre tableau de tailles non traditionnel. Une autre fondatrice! Sommes-nous en train de repérer un motif ici?!

Choisissez parmi les tailles 1, 2 ou 3 en haut et en bas pour avoir de meilleures chances de lui acheter quelque chose qui lui va.

Les Girls Body en maille stretch à imprimé léopard Les Boys

Encore un body avant de partir! Rawr.

Les Girls Les Boys a été lancée l’année dernière par Serena Rees, fondatrice d’Agent Provocateur (ces dames de lingerie restent occupées!), Et la marque de sous-vêtements-rencontre-streetwear a rapidement gagné un culte. La ligne comprend des ensembles de lingerie, oui, mais aussi des sweats à capuche et des maillots de bain. Pour être honnête, je ne sais pas comment on porte un body tout seul (êtes-vous juste … en train de marcher dans la maison en body?) Mais ce mauvais garçon aurait l’air super sexy sous un blazer surdimensionné avec un jean noir ou un jupe en cuir.

