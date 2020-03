“Si vous créez des jeux dans le seul but de vendre, vous échouez”

Le père de Super Mario découvre l’une des clés du succès de l’entreprise japonaise.

Il y a quelque chose qui ne manque généralement pas dans l’histoire deNintendo. Leurs consoles ont plus ou moins de succès, les jeux vidéo qu’elles publient finissentvendre des millionsde copies à travers le monde, demeurant en tête des listes les plus populaires même des années après sa première. Qu’est-ce quela formule du succès? Pour commémorer les trois ans de vie de Nintendo Switch, le vétéranShigeru MiyamotoIl a discuté avec Famitsu et nous a laissé quelques déclarations qui définissent la philosophie de Kyoto.

Si vous faites quelque chose dans le seul but de vendre, vous aurez toutes sortes d’échecs Shigeru Miyamoto“Si vous faites quelque chose dans le seul but de vendre, vous aurez toutes sortes d’échecs. La chose la plus importante”, explique le créateur de Nintendo, “est de créer quelque choseque pensez-vous que ça va être amusant, au lieu de faire quelque chose en pensant qu’il va vendre. “Dans cette même interview, le designer japonais a déjà souligné que l’innovation est vitale pour conquérir le succès, soulignant que Nintendo ne fait pas que des suites, crée de nouvelles expériences.

“Si vous essayez de faire quelque chose qui se vend, vous finirez très probablement par devenir quelque chose qui est déjà là dans les magasins.” D’un autre côté, poursuit Miyamoto, “si vous créez quelque chose qui ressemble à quelque chose de déjà vu, alors ne le vendez pas. C’est la raison pour laquelleNintendo fait des choses qui n’ont pas été vues“; le célèbre engagement envers l’innovation. Quelque chose qui aide un jeu à bien se vendre pendant de nombreuses années.

Si vous faites quelque chose d’amusant et de roman, vous devriez continuer à vendre pendant des années Shigeru Miyamoto“Si nous faisons quelque chose de vraiment amusant et innovant, il devrait continuer à se vendre pendant de nombreuses années au lieu de disparaître après un mois dans les magasins”, ajoute le père de l’univers Super Mario. Des mots qui viennent après avoir confirmé que Nintendo Switch a dépassé les 50 millions de consoles vendues, avec plus de 310 millions de jeux vendus.

Parmi les jeux les plus vendus sur Nintendo Switch figurent des titres tels que Mario Kart 8 Deluxe, qui frôle 23 millions d’exemplaires, ou Super Smash Bros.Ultimate, avec environ 18 millions. Et ce ne sont pas les seuls à avoir des ventes stratosfricaines sur la plateforme.

