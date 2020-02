Si vous ne faites que commencer Dreams, laissez les commandes de mouvement activées

Capture d’écran: Media Molecule

Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas fan des commandes de mouvement. Dans Mario Kart 8 Deluxe, j’ai immédiatement désactivé l’inclinaison. J’aurais désactivé les commandes de mouvement dans Détroit: devenir humain, si cela ne réduisait pas également les enjeux narratifs. Les pires mini-jeux de Super Mario Party sont ceux qui nécessitent un mouvement Joy-Con physique. Non merci! Donnez-moi “Train in Pain!”

Mais le nouveau jeu de créativité PlayStation 4 Dreams est différent. Les commandes de mouvement – du moins avec le DualShock 4 – sont bonnes, les amis. Si vous ne faites que sauter dans le jeu, ne les désactivez pas instinctivement.

Avant d’aller plus loin, cependant, une note sur l’accessibilité: pour ceux qui pourraient avoir un mouvement limité dans leurs bras ou le haut de leur corps, les commandes de mouvement Dreams pourraient s’avérer difficiles.

Qu’est-ce que les rêves?

Dreams, qui est en accès anticipé depuis avril 2019 (et en version bêta ouverte avant cela), est officiellement sorti sur PlayStation 4 aujourd’hui. Le concept est le suivant: si vous pouvez imaginer un jeu, vous pouvez le créer. Et puis vous pouvez y jouer. À l’heure actuelle, la bibliothèque Dreams se compose d’un nombre incalculable de mini-jeux créés par les utilisateurs: RPG, jeux de plateforme, jeux de course, jeux de combat, jeux d’exploration, jeux d’action, jeux d’aventure, jeux d’action-aventure, tireurs à la première personne, tireurs à la troisième personne. , Les imitations de Star Wars, les clones de Dead Space, les combats de boss de Final Fantasy VII, les sims de petit-déjeuner et plus encore.

Pour le moment, le ne plus ultra des créations Dreams est un méli-mélo de genre appelé «Art’s Dream». Conçu par les génies de Media Molecule, c’est une vitrine à couper le souffle de ce que, exactement, les créateurs peuvent réaliser dans Dreams. (Une minute, vous contrôlez un renard borgne dans un jeu de plateforme 3D mignonne. La suivante, vous conduisez une voiture de l’ère du jazz à travers les touches du piano, pourchassant un corbeau maléfique de la taille de Godzilla.)

Qu’y a-t-il de si génial avec les commandes de mouvement?

Au début de Dreams, vous avez le choix entre trois schémas de contrôle. L’un, comme mentionné, utilise les manettes de commande du DualShock 4 et ne nécessite aucune commande de mouvement. Un autre appelle à l’utilisation de manettes PlayStation Move, un accessoire en option que chaque propriétaire de PlayStation 4 possède évidemment, non? L’option du milieu – et celle que Media Molecule recommande à l’avance – utilise les détecteurs de mouvement DualShock 4. Optez pour celui-là, au moins au début.

La principale chose que vous contrôlez dans Dreams est quelque chose appelé un lutin, une minuscule boule de poils aux yeux écarquillés qui semble constamment sourire. Avec votre lutin, vous manipulerez des objets dans le mode de création du jeu. En appuyant sur un bouton (R2), votre lutin “possédera” les différents personnages des mini-jeux Dreams créés par les joueurs (où, le plus souvent, le jeu pivotera vers un schéma traditionnel de bouton et de pouce). Vous utiliserez également votre lutin pour naviguer dans les menus du jeu.

En d’autres termes, pensez à votre lutin comme un curseur d’ordinateur, même si, dans un monde de rêve, vous voudrez peut-être caresser.

Contrôler l’Imp avec les commandes de mouvement DualShock 4 n’est pas compliqué. Déplacez le contrôleur vers la droite et votre lutin va à droite; déplacez-le vers le haut et ils monteront; etc., etc. Il est lâche et prend quelques minutes pour s’y habituer. Mais une fois que vous l’avez fait, vous constaterez que les commandes de mouvement sont un ajustement naturel avec la nature intrinsèquement laissez-faire de l’Imp. (Si votre lutin est un peu trop imprécis, essayez de baisser la sensibilité. J’ai le mien réglé sur 3, sur une échelle de 1 à 12. Vous trouverez peut-être un nombre encore plus bas.)

Ce que je suggérerais en fin de compte, c’est ceci: Jouez à travers “Art’s Dream” avec les commandes de mouvement activées. L’achèvement de tout l’arc ne devrait pas prendre plus de deux heures et demie. À la fin, vous saurez mieux si vous aimez ou non les commandes de mouvement.

Et, hé, si vous ne le faites pas, revenez simplement à la familiarité des baguettes. Vous pouvez le faire à tout moment à partir de la section “Mes préférences” du menu Dreams.

