Si vous ne pouviez apporter qu’un seul guide, que choisir? – HITC

Quelle réponse choisir pour la question Animal Crossing New Horizons, si vous ne pouviez apporter qu’une chose avec vous sur une île déserte?

Animal Crossing New Horizons est désormais disponible sur le Switch, ce qui signifie que les fidèles de Nintendo ont quelque chose à faire tout en restant à l’intérieur en raison de la pandémie actuelle. Le titre a reçu des critiques incroyables grâce à son statut de joyau qui nous permet toujours d’être ensemble, et les fans ont demandé quelle était la bonne réponse à la question suivante: si vous ne pouviez apporter qu’une chose avec vous sur une île déserte, Qu’est ce que ça serait?

Il y a beaucoup de choses à faire dans Animal Crossing New Horizons, comme la visite de compagnons en ligne sur votre île via l’aéroport, ainsi que la cueillette de fruits et la beauté de l’île. Cependant, lorsque vous ferez le voyage vers votre paradis pour la première fois, vous vous poserez une question que nous avons tous posée et posée auparavant.

Si vous voulez savoir quelle est la bonne réponse, vous trouverez ci-dessous les choix et ce que vous devez choisir pour le scénario “si vous pouviez apporter une chose”.

Animal Crossing New Horizons si vous ne pouviez poser qu’une seule question

La question «Si vous ne pouviez apporter qu’une seule chose» Animal Crossing New Horizons propose les choix suivants:

Un sac de couchage

Une lampe

De la nourriture

Quelque chose pour tuer le temps

Ce sont les quatre seuls choix parmi lesquels vous devez choisir, alors vous vous demandez probablement quelle est la meilleure réponse à cette situation de choix de Sophie.

Animal Crossing New Horizons: Que devez-vous choisir pour la question «si vous ne pouviez poser qu’une seule chose»?

Peu importe la réponse que vous choisissez pour la question «Si vous ne pouviez apporter qu’une seule chose» pour Animal Crossing New Horizons.

La réponse et la question n’ont pas d’importance car peu importe ce que vous choisissez Tom Nook inc. vous fournira les quatre choix.

Donc, pour être franc, ce n’est pas une question aussi profonde que vous le pensez, vous n’avez donc pas besoin de comparer ce qui serait mieux pour survivre sur une île déserte entre de la nourriture, un sac de couchage, une lampe et un magazine.

Cependant, si la question importait, nous irions certainement chercher quelque chose pour tuer le temps afin que nous puissions faire quelque chose d’amusant dans nos derniers moments avant de disparaître comme de la poussière.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch uniquement.

