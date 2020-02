Si vous pouviez rejouer un jeu pour la première fois, lequel choisiriez-vous?

D’accord, peut-être que je ne voudrais pas vraiment revivre cette partie.

En 2019, j’ai joué au brillant jeu d’exploration spatiale de science-fiction, Outer Wilds. Si seulement la boucle temporelle du jeu était une chose réelle pour que je puisse revenir en arrière et la vivre à nouveau.

Si vous avez joué à Outer Wilds par Mobius Digital Games, vous savez qu’être piégé dans sa boucle temporelle n’est pas la meilleure idée. Pourtant, le sentiment demeure: j’aimerais pouvoir rejouer le jeu pour la première fois, avec des yeux neufs et sans aucune connaissance préalable de ce qui va arriver, juste pour que je puisse le vivre à nouveau. C’était génial!

Je sais que je ne pourrai jamais reproduire ce sentiment de crainte à découvrir tous ses secrets obsédants. Mais je peux écouter la belle bande originale du compositeur Andrew Prahlow chaque fois que je ressens le besoin de me livrer à des souvenirs d’Outer Wilds et de me faire pleurer.

Ce sentiment de vouloir revivre les jeux pour la première fois peut être vrai pour beaucoup, non? J’aimerais revenir en arrière et regarder Sephiroth traverser les flammes dans Final Fantasy VII. Si je pouvais ressentir la frustration de mal faire dans le jeu de danse de Topo dans Brave Fencer Musashi, je recommencerais.

Il y a tellement de grands jeux à découvrir. J’ai hâte de trouver ces extra spéciaux.

Voici votre question pour aujourd’hui, chers lecteurs de Kotaku: quel jeu vidéo (ou moment de jeu vidéo) était si bon, que vous souhaiteriez pouvoir le revivre pour la première fois? Écoutons tout sur vos excellents souvenirs de jeu!

