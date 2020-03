Si vous voulez voir Smash Bros. ‘ Croisements les plus fous, regardez les esprits

Image: Nintendo

Il y a quelques années à peine, il aurait été absurde de penser que nous verrions des personnages tels que le protagoniste de Persona 5, Joker ou Terry of Fatal Fury, jouables dans Super Smash Bros.Mais Ultimate a largement dépassé ce que nous attendons du bagarreur massivement populaire de Nintendo. Regardez au-delà de l’écran de sélection des personnages, et vous verrez que les croisements deviennent de plus en plus sauvages.

Une grande partie de l’expérience solo de Super Smash Bros.Ultimate se concentre sur les esprits, qui sont des personnages d’assistance à collectionner qui alimentent votre combattant principal. Certains sont basés sur des personnages qui sont déjà jouables, mais la grande majorité ne le sont pas. Leur seule représentation dans Smash est un hommage à leur série respective. Geno, le membre du groupe Super Mario RPG qui a été une demande de liste populaire depuis des siècles, peut être trouvé parmi les Esprits. Waluigi aussi. Et chaque fois qu’un nouveau personnage rejoint la distribution jouable, les esprits d’Ultimate ont été élargis avec une variété de nouveaux visages connectés à ce personnage.

De cette façon, Super Smash Bros.Ultimate est une véritable lettre d’amour non seulement pour l’histoire de Nintendo, mais aussi pour l’histoire des jeux vidéo dans son ensemble, et cela se voit avec tous les personnages profonds qu’ils ont invités à la fête. Et ce n’est pas seulement limité aux personnages liés à la distribution jouable. La semaine dernière, Ultimate a reçu deux de ses invités les plus surprenants en ajoutant Spirits for Lotus et Natah, des personnages du jeu de tir gratuit Warframe.

En tant que fan de jeu de combat de longue date, je suis continuellement impressionné par le degré de respect que Super Smash Bros.Ultimate montre à ses prédécesseurs et contemporains. Joy Mech Fight, un combattant de la vieille école sorti pour le Famicom 8 bits en 1993, est représenté par un Esprit pour son personnage principal, Sukapon. La mascotte de Virtua Fighter Akira Yuki est également un esprit, apparaissant ailleurs en tant que trophée d’assistance et costume Mii. Et tandis qu’Athena Asamiya est surtout connue pour ses apparitions dans King of Fighters, elle fait une apparition dans Ultimate en tant que protagoniste de Psycho Soldier, le jeu d’arcade de 1986 dans lequel elle a fait ses débuts.

Certains personnages sont tellement niches que je me demande qui chez Nintendo les défend toujours après toutes ces années. Vous vous souvenez de Baten Kaitos, le JRPG de construction de deck qui est arrivé sur le GameCube en 2003? Saviez-vous qu’il a eu une suite, Baten Kaitos Origins, quelques années plus tard? Si c’est le cas, vous serez probablement tous heureux de voir Sagi et Milly, les protagonistes d’Origins, sur le plateau Spirit. Quelqu’un était également très investi pour s’assurer que le nom de code: S.T.E.A.M. a trouvé son chemin vers Ultimate. Ce terrible XCOM-like, sorti pour la 3DS en 2015, est repris par Henry Fleming. Oui, le même Henry Fleming du roman classique de Stephen Crane The Red Badge of Courage. Le garçon était ce jeu bizarre.

Alors que Nintendo est toujours considérée comme la plus familiale des grandes sociétés de jeux vidéo, cette réputation s’est un peu adoucie au fil des ans. Ce virage vers la reconnaissance d’un contenu plus pointu est également montré dans certains des esprits choisis pour Super Smash Bros.Ultimate. Mio et Mayu Amakura, les sœurs jumelles de Fatal Frame II: Crimson Butterfly, absolument terrifiant en 2003, font une apparition aux côtés de Fatal Frame: l’héroïne de Maiden of Black Water, Yuri Kozukata. Le détective de l’hôtel Dusk, Kyle Hyde, apporte une touche de noir au combat. Heck, même le diable littéral de Cuphead peut être trouvé dans Ultimate.

Beaucoup de travail a été fait pour s’assurer que chaque facette du système Spirit de Super Smash Bros.Ultimate représentait fidèlement ses croisements. Les développeurs ont clairement eu beaucoup de plaisir à attirer des personnages de tous les coins du monde du jeu vidéo, et cela se voit avec certains des choix qu’ils ont faits. Où pouvez-vous équiper le héros de Dragon Quest avec la créature cubique Pig de Cubivore dans un combat contre Sonic the Hedgehog et Stanley de Donkey Kong 3? Je ne peux pas imaginer comment Nintendo se surpasse avec le prochain jeu.

