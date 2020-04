SIE Japan Studio travaillera sur plus de projets grâce à son nouveau département

À travers une déclaration, Sony Interactive Entertainment a annoncé plusieurs changements dans la structure de Japan Studio, un développeur qui a travaillé sur des projets de calibre de Gravity Rush, Shadow of the Colossus, Bloodborne, Demon’s Souls et d’autres grandes franchises.

Selon les détails, SIE Japan Studio est en train de restructurer ses opérations au niveau du développement. Pour cette raison, SIE Japan Studio disposera désormais d’un département de développement externe.

SIE Japan Studio a subi d’importants changements dans sa restructuration

En plus d’établir des bureaux et d’affecter du personnel aux développements externes, le département des opérations du studio est devenu le département des finances et de l’administration. Le département des services de produits créatifs de SIE Japan Studio a également connu des changements, car ce ne sera plus que le département des services créatifs.

Les changements ont également entraîné la disparition de certains départements de SIE Japan Studio, tels que Product Technology et Business Development.

La restructuration s’est accompagnée de changements dans certains postes. Ainsi, Kazuo Kato, qui a travaillé sur des projets comme Gravity Rush, sera à la tête du département de développement interne et externe et du domaine des services créatifs.

D’autre part, Naoaki Aoi rejoindra le département des finances et de l’administration de l’étude. A toutes ces modifications s’ajoute la promotion de Nicolas Doucet. Au cas où vous ne le sauriez pas, il était l’un des fondateurs de ASOBI Team, l’équipe en charge d’Astro Bot: Rescue Mission.

En raison de son excellent travail, Doucet est actuellement à la tête de Japan Studio. Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas sur quels projets la société travaille, mais c’est un fait que nous verrons ses jeux sur PlayStation 5.

Alors que nous en savons plus sur ses projets pour la nouvelle génération, nous vous recommandons de visiter ce lien pour connaître toutes les nouvelles liées à la PlayStation.

