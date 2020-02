Signaler des problèmes avec les serveurs EA pour la deuxième fois au cours du mois

Il y a quelques jours, Electronic Arts avait des problèmes avec ses serveurs, ce qui rendait difficile la lecture de plusieurs de ses titres en ligne. Eh bien, la société a réussi à les résoudre, mais la mauvaise nouvelle pour les joueurs d’Apex Legends ou de la FIFA est qu’aujourd’hui de nouveaux problèmes sont apparus avec les serveurs et qu’ils affectent à nouveau le large catalogue du développeur.

Au cours de la journée d’aujourd’hui, le 27 février, les joueurs ont commencé à signaler des incohérences dans le jeu en ligne de titres populaires, tels que Apex Legends et plusieurs épisodes de la série FIFA. Selon les informations de Polygon, ces problèmes affectent non seulement FIFA 20, mais également les anciens titres de la franchise sportive, tels que FIFA 17, et vous devez savoir que le problème n’est pas propre à une plate-forme. Les utilisateurs du dernier rapport de tranche que le mode Ultimate Team ne fonctionne pas, il est même rapporté que la version mobile de FIFA Mobile a également des problèmes de connexion.

Selon GameSpot, ce problème de serveur a également atteint d’autres titres, tels que Apex Legends.

Compte tenu de cette situation, Electronic Arts a reconnu qu’il y avait des problèmes avec les serveurs et, bien qu’il n’ait pas donné d’estimation sur combien de temps cela continuerait, il a révélé à travers ses différents comptes sur les réseaux sociaux que l’équipe d’ingénierie travaillait déjà dur pour le résoudre et qui fournira plus d’informations lorsqu’elles seront disponibles; Pendant ce temps, le compte FIFA Direct Communication a déclaré que la création de jeux sera désactivée afin d’éviter les déconnexions pendant cette période.

Au moment de la rédaction de cette note, les problèmes persistent, nous vous recommandons donc d’être patient si vous voulez jouer à un jeu Electronic Arts en ligne. Nous te tiendrons informé.

Nous sommes conscients des plaintes concernant la connexion aux serveurs EA et enquêtons activement. La création de correspondance a été temporairement désactivée pour éviter les déconnexions pendant cette période.

– FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) 27 février 2020

Nous recherchons des problèmes avec nos sites Web, nos jeux et nos services. Nous reviendrons avec les mises à jour au fur et à mesure.

– Aide EA (@EAHelp) 27 février 2020

Nous sommes conscients que certains joueurs ne peuvent pas se connecter et notre équipe d’ingénieurs enquête. Mettra à jour que nous avons plus d’informations.

– FIFA Mobile (@EAFIFAMOBILE) 27 février 2020

Que pensez-vous de cette situation? Avez-vous été affecté par des incohérences dans les serveurs Electronic Arts? Dites-le nous dans les commentaires.

