Signaler des problèmes sur les serveurs EA; il n’est pas possible de jouer à FIFA ou Apex Legends

Vous rencontrez des difficultés pour accéder aux jeux Apex Legends ou FIFA Ultimate Team? Ne vous inquiétez pas, il ne se passe rien de mal avec votre console ou votre connexion Internet. Ce qui se passe, c’est que les serveurs Electronic Arts ont des problèmes.

Comme le rapporte DotEsports, le 18 février au matin, plusieurs joueurs ont signalé des problèmes de connexion avec les serveurs d’Electronic Arts. Après cela, la société est allée informer sa communauté de la situation et a reconnu qu’il y avait des problèmes de connexion avec ses jeux et ses services d’aide EA.

Dans son message, Electronic Arts n’a pas précisé la cause du problème. Cependant, il a précisé qu’il travaillait déjà sur une solution.

«Nous sommes conscients d’un problème affectant les services EA et EA Help, vous pouvez donc rencontrer des problèmes pour nous contacter. Nous travaillons pour résoudre le problème dès que possible et nous vous tiendrons informés », a déclaré le distributeur.

Nous sommes conscients d’un problème affectant actuellement EA et les services d’aide EA, vous pouvez donc avoir du mal à nous contacter. Nous travaillons pour résoudre le problème le plus rapidement possible et nous vous tiendrons informés.

– Aide EA (@EAHelp) 18 février 2020

Fix it pls

Je veux jouer aujourd’hui mon jeu pic.twitter.com/5UA0YIcbPs

– Dntieger (@ Dntieger7) 18 février 2020

Et vous, avez-vous été affecté par cette situation? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Electronic Arts.

.