Signature: la PS5 et la Xbox Series X pourraient faire leurs débuts avec des quantités limitées

Malgré les complications rencontrées par les différents secteurs industriels et commerciaux, certains projets sont toujours en cours et dans le cas de l’industrie du jeu vidéo, Sony et Microsoft ont assuré que leurs nouvelles consoles seront sur le marché d’ici la fin de l’année, avec tout et la crise des coronavirus. Tant que cela ne change pas, les enjeux se poursuivent et récemment la firme DFC Intelligence a dévoilé ses prévisions pour PS5 et Xbox Series X.

Un rapport de Wccftech a partagé des informations provenant des prévisions du cabinet d’analyse de marché DFC Intelligence concernant le lancement de PS5 et Xbox Series X. Initialement, le cabinet souligne la situation actuelle avec le coronavirus comme un élément très important car il pourrait faire débuter les deux consoles fin 2020 mais avec des quantités limitées, donc dans ce scénario la demande dépasserait l’offre et on pourrait facilement parler de rareté. L’autre scénario considère que l’urgence sanitaire va retarder les deux consoles et voir le jour jusqu’en 2021.

Selon la firme, la PS5 gagnera la prochaine génération de consoles

Cela dit, DFC Intelligence a reconnu que la bataille du matériel donne à la Xbox Series X l’avantage au début, mais à long terme, les ventes finiront par pencher vers la PS5 et, jusqu’à présent, la société pense que ce sera la console Sony qui vendra le plus. anime la prochaine génération. De même, il est souligné qu’actuellement, la PlayStation, en tant que marque, bénéficie d’une meilleure perception grâce au succès de la PS4 et cela bénéficiera à la PS5 à ses débuts.

Bien que l’engagement de la firme reste avec PlayStation, il est également possible que la Xbox Series X surprenne et DFC Intelligence pense que la clé réside dans les jeux exclusifs qui sont développés dans Xbox Game Studios.

