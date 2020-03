S’il vous plaît Konami, arrêtez de nous traîner et libérez déjà Castlevania: SotN sur le commutateur

© Nintendo Life

Castlevania: Symphonie de la nuit est incontestablement l’un des meilleurs jeux des années 90, et sans doute l’un des titres les plus influents des dernières décennies. Avec Super Metroid, il a engendré le genre Metroidvania qui continue de voir de nouveaux ajouts jusqu’à ce jour. Il propose également des illustrations 2D étonnantes et une bande sonore somptueuse; en gros, ce sont de bonnes choses, et devraient être sur autant de plateformes que possible en 2020.

La bonne nouvelle est que Konami écoute. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il a choisi de sortir Symphony of the Night sur smartphone plutôt que sur Nintendo Switch. Le jeu vient d’être lancé sur iOS et Android pour le prix étonnamment bas de 2,99 $ / 2,99 £ (et sans achats intégrés non plus), ce qui signifie que ce titre classique peut être apprécié par des millions de nouveaux joueurs (enfin, “ apprécié ” étant un terme peu utilisé étant donné qu’il a des commandes à l’écran horriblement imprécises qui signifient que vos doigts obscurcissent la plupart de l’action).

Maintenant, nous sommes tous pour que Konami utilise son adresse IP existante pour générer plus de revenus – et avec la sortie de Castlevania: Series 3 sur Netflix cette semaine, le timing est parfaitement logique. Mais vraiment, Konami? Les smartphones reçoivent la Symphonie de la nuit avant le changement? C’est trop pour l’estomac, honnêtement. Nous avons dû avoir quelques cafés forts et un court moment pour nous remettre au courant, si nous sommes honnêtes.

Sérieusement, il est grand temps que ce titre légendaire arrive sur une console Nintendo. Au fil des ans, il a été porté sur la Sega Saturn, la Xbox 360, la PSP et (plus récemment) la PlayStation 4, mais les fans de Nintendo n’ont jamais eu la chance de vivre sa grandeur. Si tout va bien, avec le jeu maintenant sur les smartphones, Konami jugera bon de l’apporter également à Switch. Nos doigts, orteils, bras et jambes sont croisés à la perspective (ce qui rend la dactylographie très difficile).

.