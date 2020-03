Silent Hill: 22 œufs de Pâques d’horreur de survie du film que vous avez oublié

Le film Silent Hill est-il bon? Nous n’en sommes pas sûrs. Est-ce que cela convenait à un tas d’oeufs de Pâques? Absolument.

Il a été assez difficile d’être un fan de Silent Hill ces dernières années après l’annulation sans cérémonie du projet Silent Hills de Hideo Kojima et Guillermo Del Toro en 2015. On ne savait pas grand-chose sur le projet au départ, mais la sortie de la célèbre démo, PT, avait des fans d’horreur de survie rongeant le bit – et avec raison. Le dernier match officiel de Silent Hill, Downpour, est revenu en 2012, donc l’attente a été – faute d’un meilleur mot – assez meurtrière.

Mais tout espoir n’est pas perdu. Bien sûr, nous pouvons tous être un peu désespérés, mais un récent tweet de Kojima Productions a ravivé les feux de la spéculation dans nos cœurs et nos esprits pour le potentiel d’un futur jeu Silent Hill (ou du moins un jeu d’horreur de survie dans la veine de PT , étant donné que Silent Hill est une propriété de Konami et que la séparation de Kojima avec la société ne semblait pas particulièrement amicale). Est-ce beaucoup de travail? Absolument pas. Aurons-nous de toute façon nos espoirs malgré le risque inhérent de les faire recommencer? Malheureusement oui.

Maintenant, tout ce qu’il reste à faire est d’attendre avec nos yeux ouverts pour plus de détails qui pourraient s’échapper – et quelle pourrait être une meilleure façon de tuer le temps que de revisiter le monde merveilleux étrange et en quelque sorte merveilleux du Silent Film Hill datant de 2006. Aimez-le ou détestez-le, il a réussi à rassembler autant de références à la série de jeux que possible dans un paquet de deux heures. Et, dans un effort pour nous empêcher de tomber trop profondément dans le trou spéculatif du lapin, nous avons revu le film et les avons tous catalogués. Nous mettrons même nos vues sur, euh, la suite beaucoup moins bonne, Silent Hill: Revelations 3D, ici bientôt. Il s’agit d’un mécanisme d’adaptation sain, non?

Droite?