Silent Hill VR Demo reçoit un grand merci de moi

Comme cela a été établi à plusieurs reprises sur ce site Web officiel, je suis un lâche, et peut-être que cette démonstration de réalité virtuelle Silent Hill 2 faite par des fans n’est pas pour moi. C’est peut-être pour vous, cependant.

C’est juste une bande-annonce de concept, pas quelque chose sur laquelle on travaille actuellement, et pour vous, cela pourrait être une terrible nouvelle, mais encore une fois, moi, ça me va.

La démo a été réalisée par David Post, qui était également derrière cette très bonne bande-annonce de Death Stranding x PS1 il y a quelques mois:

.