‘Silent Hills’ verrait la lumière de la main de Sony et de la PlayStation 5

À une époque où plusieurs anciens jeux renaissent grâce à des remakes, il est impossible de ne pas se souvenir de la saga emblématique Silent Hill, qui a été enterré après l’annulation de Silent Hills en 2015. Cependant, au cours des dernières années, divers rapports ont fait état de spéculations sur la retour possible de la franchise, et récemment une autre source a fourni des informations à ce sujet.

L’un des projets serait un redémarrage de la franchise avec ses managers d’origine

Selon le portail Rely on Horror, Konami et Sony développent deux nouveaux projets Silent Hill. Le premier serait un redémarrer Certaines des personnes qui ont donné vie aux premiers titres de la franchise seraient impliquées, comme Keiichiro Toyama (réalisateur et scénariste de la première Silent Hill), Akira Yamaoka (compositeur de la saga) et Masahiro Ito (designer de personnages).

De plus, le projet aurait la participation de Sony Japan Studio, en particulier avec l’équipe responsable de Siren: Blood Curse, une horreur de survie qui a été publiée en 2008 sur la PlayStation 3. Bien sûr, ils ont déjà suffisamment d’expérience avec le genre d’horreur. La source indique que ce titre est en développement depuis environ un an. Masahiro Ito lui-même a confirmé en janvier qu’il travaillait déjà sur un nouveau jeu, donc les pistes continuent de se rejoindre.

Le deuxième jeu qui verrait la lumière est Silent Hills, anciennement dirigé par Hideo Kojima et Guillermo del Toro. Cependant, Rely on Horror a clairement indiqué que, bien que le fabricant de consoles fasse de son mieux pour y arriver, il n’a pas encore conclu l’accord avec Konami pour ce titre. Il est important de souligner que Sony n’a pas acquis la propriété intellectuelle de Silent Hill; Il s’agit d’un travail conjoint entre les deux sociétés.

De toute évidence, le fait que Sony soit directement impliqué nous fait penser que les deux propositions feraient partie du catalogue exclusif de la PlayStation 5. Étant des informations non officielles, il est préférable de se détendre et d’attendre une déclaration des deux sociétés. Tout indique que Sony publiera plus de détails et de fonctionnalités de sa nouvelle console dans les prochains mois.

👇 Plus en Hypertextuel