Simulacra 2 vous dévoile la mort mystérieuse d’un influenceur

Kaigan Games a révélé que Simulacra 2 se dirigera vers Nintendo Switch à un moment donné en 2020, apportant une autre dose d’horreur interactive à la console.

Tout comme son prédécesseur, Simulacra 2 utilise une interface téléphonique pour raconter une histoire d’horreur immersive et moderne. Celui-ci suit la mort mystérieuse d’un influenceur en ligne, et les joueurs devront reconstituer la vérité en parcourant les messages téléphoniques, les vidéos et les réseaux sociaux de la victime.

Nous n’étions pas complètement satisfaits du premier jeu lors de son lancement le mois dernier, malgré ses idées intrigantes. Kaigan Games dit que le nouveau jeu “se tord et se développe” sur le format de la série, cependant, avec “de nouvelles applications inventives, un récit plus complexe, un casting d’action en direct plus large et un regard plus profond sur un univers alternatif effrayant”. J’espère que celui-ci perfectionnera certaines des zones qui manquaient un peu lors du premier match.

Simulacra 2 est déjà sorti sur iOS et Android et devrait sortir sur Steam le 16 janvier. Aucune date précise n’a encore été fixée pour le lancement de Switch, bien qu’elle soit attendue cette année comme indiqué ci-dessus.

