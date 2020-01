Sinister Adventure attend dans Black Book, un RPG basé sur des cartes sombres destiné à passer

Remarque: La bande-annonce suivante contient des scènes potentiellement pénibles.

HypeTrain Digital a révélé aujourd’hui Livre noir, un tout nouveau RPG qui arrivera sur Nintendo Switch et d’autres plateformes plus tard cette année.

Une bande annonce pour le titre a été créée il y a quelques minutes au moment de la rédaction (que vous pouvez voir par vous-même ci-dessus), nous donnant juste un avant-goût des thèmes sombres que nous pouvons nous attendre à explorer dans le jeu final. Il fusionne des éléments de gameplay courants trouvés dans les jeux de rôle et d’aventure basés sur des cartes, à la suite du “conte obsédant d’une jeune sorcière qui a donné sa vie pour servir les forces obscures”.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent grâce à la nouvelle liste Steam du jeu:

Une jeune fille nommée Vasilisa, destinée à devenir une sorcière, décide de jeter son sort et d’épouser sa bien-aimée – mais ce rêve est brisé lorsque sa fiancée meurt dans des circonstances mystérieuses.

Souffrant de son amour perdu, Vasilisa cherche Black Book – un artefact démoniaque, censé être assez puissant pour exaucer tout souhait à celui qui découvre les sept sceaux.

Rejoignez Vasilisa dans ses aventures à travers la campagne russe, alors qu’elle résout les problèmes des gens du commun en affrontant les démons et en effectuant des exorcismes.



Principales caractéristiques:



Découvrez les sceaux du livre noir – Lancez des sorts infernaux sur vos ennemis! Collectez des cartes de sorts et de nouvelles compétences à mesure que vous progressez.

Une aventure historique – Résolvez des énigmes et terminez des quêtes secondaires pour en savoir plus sur le monde froid de la Russie du début du XIXe siècle.

Menez un troupeau démoniaque – Envoyez des démons pour faire vos enchères, mais soyez prudent – les démons inactifs vous tortureront si vous ne leur trouvez pas quelque chose à faire!

Mythes et légendes – Explorez un monde basé sur la mythologie du nord de la Russie. Apprenez d’une encyclopédie dans le jeu, créée avec l’aide d’anthropologues experts, et trouvez tous les contes populaires cachés dans le jeu!

Aucune date de sortie spécifique n’a encore été fixée, mais son lancement est actuellement prévu en 2020, comme indiqué ci-dessus.

Qu’est-ce que tu penses? Un à surveiller? Libérez vos pensées infernales dans les commentaires.

