Sinless, un roman visuel pointer-cliquer inspiré de Snatcher, atterrit sur Switch cette semaine

Arrivant plus tard cette semaine sur Switch eShop, MGP Studios ‘ Sinless est un hybride visuel novateur pointer-cliquer dans l’espoir de capturer une partie de l’esprit de l’aventure graphique de Hideo Kojima en 1998 Snatcher. Dans un futur cyberpunk, vous résidez dans une “ ville sanctionnée par Omni-Care ” dans un monde qui a été dévoré par un “ nouvel ordre ”.

En surface, tout apparaît comme un gros doris avec un crime essentiellement éradiqué grâce aux implants cybernétiques obligatoires. Comme vous l’avez peut-être deviné, les choses ne sont pas tout à fait ce qu’elles semblent être, car les entreprises ont remplacé les gouvernements et nous parions qu’il y a une horrible face cachée à cette apparente utopie. Il y en a généralement.

La bande-annonce ci-dessus vous donne une idée du style artistique, mais très peu d’autre. Le jeu est sur PC depuis décembre 2015, cependant, et le texte de présentation de l’eShop pour les titres de référence Sinless tels que L’ascension du dragon et le classique culte susmentionné de Kojima avec les caractéristiques suivantes:

– Une histoire et une tradition uniques: n’oubliez pas que vous êtes plongé dans un monde de règles, lois, coutumes, jargon, ségrégation sociale, etc. que vous apprendrez et démêlerez au fil du temps.

– Un gameplay à l’ancienne. Par conséquent, de nombreuses fonctionnalités ou histoires / explications liées aux traditions ne vous sont pas présentées. Au lieu de cela, ils sont quelque part dans le monde.

– Fabriqué à la main avec amour: animations, graphiques, textures et autres atouts.

– Une bande originale originale et dynamique de Roland Redwood, conçue et adaptée spécifiquement pour le jeu.

– Game Over: quand nous avons dit expérience “old school”, nous étions très sérieux. Vous mourrez … beaucoup.

– Oeufs de Pâques et références. Ouais, nous avons couvert cela.

Au fur et à mesure que les bandes-annonces avancent, nous devons dire que nous n’en avons pas vu un aussi vague depuis un certain temps, mais les captures d’écran et le texte de présentation semblent intrigants. Sur Steam Sinless a actuellement un statut plutôt positif, il peut donc être utile de continuer à enquêter si l’un des sons ci-dessus semble attrayant. Il est sorti jeudi et vous coûtera 9,99 $ / 8,99 £ / 9,99 €, avec une taille de fichier de 2,1 Go.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous êtes impatient de vivre une expérience Snatcher sur Switch.

.