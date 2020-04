Sirop et la revue Sweet ultime

Sirop et Ultimate Sweet Il s’agit du premier des trois romans visuels annoncés par Ratalaika Games sur les consoles cette année. Oui, habitué à apporter des titres de coupe indépendante à Nintendo Switch et à d’autres plateformes, Ratalaika fait ses débuts dans un genre qui, pour autant que je me souvienne, n’avait jamais touché auparavant, les romans visuels.

Cette aventure est créée par NomnomNami, une étude de Nami, fondateur et chef visible de celui-ci, dont les œuvres se trouvent sur sa page Itch. La plupart d’entre eux sont disponibles gratuitement (PC) bien que comme toujours, si vous les aimez, je vous encourage à laisser un don ou au moins un commentaire positif.

Sans beaucoup plus à ajouter dans cette courte présentation, je ne peux que dire. Allons chercher ces bonbons!

Je t’ai vu, Candy Girl

Notre histoire commence dans une ville où la magie est courante et la paix règne partout. Dans un tel cadre, les gens peuvent se permettre de vivre sans soucis et de profiter des plaisirs du monde comme les bonbons. Parmi tous les magasins de bonbons possibles dans la ville, il y en a un qui se démarque, celui qui vend des bonbons ordinaires qui n’ont pas été faits avec de la magie, est l’Atelier Sweets.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les bonbons vendus à l’Atelier Sweets sont parmi les plus convoités de la ville, car ils sont fabriqués grâce aux efforts et aux recherches que seul un artiste peut développer. Connu comme “The Candy Alchemist”Syrup, une jeune femme fière et têtue, cherche à démontrer sa théorie selon laquelle la science est bien meilleure que la magie.

Sans le vouloir ni l’imaginer, un matin son laboratoire est perturbé par la présence d’un étrange Golem au caramel, une fille qui (qui vaut la peine d’être redondée) est faite de caramel complet et possède une puissante aura magique. Qui vous a joué cette blague cruelle? Est-elle une espionne de son plus grand ennemi? Personne ne le sait, mais c’est grâce à cela que l’aventure du sirop commence.

Être un roman visuel, Sirop et Ultimate Sweet a un gameplay assez simple, pouvoir remonter les dialogues qui ne pouvaient pas être clairement compris ou accéder à un historique des conversations si nécessaire. En plus de cela, le jeu a de nombreux extras qui peuvent être débloqués en jouant et sans avoir à vérifier dans l’eShop. Bien sûr, comme tout roman visuel qui se respecte, il a plusieurs fins.

Ces terminaisons couvrent un une grande variété de sujets et des histoires, et c’est amusant d’essayer des options pour essayer de découvrir chacune d’elles. On trouve de la bonne fin classique et dans la théorie canonique, à des fins humoristiques, étranges ou simplement tragiques. Le jeu est très court et peut être extrêmement simple, mais ces caractéristiques en font un titre plus que parfait pour entrer dans le monde des romans visuels.

Bien que oui, je reconnais qu’en dépit de son histoire bonne et divertissante, peut-être que ceux qui sont plus vétérans du genre en veulent plus. Même ainsi, il est plus que recommandé de l’essayer car 5,99 euros Qu’il en coûte est en mesure de vous divertir et de vous raconter une histoire plus qu’intéressante.

Saveur et couleur abondantes

Dans sa section visuelle Sirop et Ultimate Sweet nous présente des dessins faits à la main colorés. Tous les personnages sont uniques en termes de personnalité et d’esthétique et, surtout, ils sont facilement reconnaissables. Le jeu ne nécessite pas beaucoup de ressources, il peut donc être apprécié sans problème à la fois dans sa version portable et de bureau, le texte est entièrement lisible (merci) et vous pouvez en profiter en espagnol.

Tout cela accompagné d’une bande sonore qui, bien que brève et quelque peu rare, transmet beaucoup de calme et de joie. En ce qui concerne ses performances, étant un jeu simple, cela ne pose aucun problème et à l’exception d’un problème dans lequel le texte a été répété deux fois, il n’y a pas d’incidences majeures dans tout ce qui concerne la fréquence d’images ou les fermetures inattendues. .

Sirop et Ultimate Sweet – C’est comme un bonbon

Mon avis sur Sirop et Ultimate Sweet Il est similaire au goût que l’on peut ressentir en mangeant un caramel. C’est une expérience douce, mais qui se termine malheureusement beaucoup plus vite qu’on ne le souhaiterait. C’est peut-être pour le mieux, mais je ne peux m’empêcher de penser qu’un peu plus de temps dans la première fin ne se serait pas mal passé.

Malgré cela, je trouve que c’est un jeu divertissant que je ne peux pas m’empêcher de recommander, car il est simple et il ne faut pas beaucoup de connaissances sur le genre des romans visuels pour en profiter. Oui, des histoires pleines de rebondissements multiples et une intrigue intelligente sont bien, mais parfois une histoire facile à digérer est la meilleure.

Nous avons analysé Sirop et Ultimate Sweet grâce à un code numérique fourni par Ratalaika Games. Version analysée: 1.0.0

C’est comme des bonbons

Comme un bonbon, Syrup and the Ultimate Sweet est un jeu doux et agréable, mais malheureusement sa vie est courte et se termine au meilleur moment. Étant un jeu convivial et court, je le considère comme un grand roman visuel pour commencer dans le genre, mais peut-être que les joueurs plus expérimentés peuvent le trouver insuffisant. Pourtant, il mérite une chance de tout le monde.

PROS

Une histoire simple et assez divertissante

Contenu supplémentaire et nombreuses terminaisons disponibles

CONS

Quelques problèmes mineurs avec les textes

Malgré plusieurs terminaisons, certains utilisateurs peuvent considérer qu’il est trop court

