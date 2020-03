SK Gaming poursuit son partenariat avec EPOS

SK Gaming a étendu son partenariat avec la société de solutions audio et vidéo EPOS

En conséquence, les joueurs professionnels de la société d’esports continueront à utiliser des produits audio développés par EPOS.

En outre, les sociétés ont co-marqué un nouvel appareil baptisé le casque Sennheiser PC 160 SK Gaming Edition. Le produit sera utilisé par les joueurs d’esports de SK Gaming, les maillots portés par l’équipe arboreront également le logo de la société audio.

“Nous sommes extrêmement ravis de commencer cette nouvelle aventure avec EPOS et de continuer à travailler avec la grande équipe que nous connaissons déjà si bien ces dernières années”, a déclaré Alexander T. Müller, PDG de SK Gaming.

“Ils ont été et continueront de fournir de véritables solutions audio haut de gamme à nos joueurs du monde entier, et nous ne pourrions pas être plus heureux d’avoir une marque aussi haut de gamme dans notre équipe.”

Andreas Jessen, directeur senior de la gestion des produits et du marketing chez EPOS gaming, a ajouté: “Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat à long terme avec SK Gaming et de soutenir leurs efforts concurrentiels dans le monde entier.

“Nos partenariats dans le domaine de l’e-sport nous permettent de nous associer à des équipes d’e-sport de renommée mondiale et leur permettent d’élever leur expérience de jeu à de nouveaux sommets. SK Gaming a un héritage impressionnant dans le monde de l’e-sport, et nous sommes ravis de nous associer à nouveau avec leur.”