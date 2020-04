Skater XL a déjà une date pour caracoler sur Nintendo Switch

Il fut un temps où les jeux vidéo dédiés au sport urbain de planche à roulettes Ils étaient partout, c’était l’âge d’or du skateboardeur professionnel Tony Hawk et de sa franchise alors en expansion infinie, et cela coïncidait plus ou moins avec l’ère de Nintendo 64 et GameCube plus ou moins. Bien que cette tendance semble s’être produite, cela ne signifie pas que, surtout grâce à l’inspiration du passé que les jeux indépendants récupèrent généralement, elle peut revenir, car en fait, cela se produira grâce à Skater XL, le travail du studio indépendant Early Day Studios, qui a été annoncé lors de l’Indie World en août de l’année dernière avec d’autres nouvelles. Après une période de développement prudentiel, il semble enfin être en voie d’achèvement, et le développeur estime que pour le prochain mois de juillet Il sera enfin parmi nous, manquant juste le jour exact, ce qui arrivera sans aucun doute au cours des prochains mois. Prêt à sortir votre planche à roulettes virtuelle?

Découvrez un contrôle et une réactivité inégalés en patinant dans des lieux légendaires du monde réel. Concevez vos astuces comme vous le souhaitez, de la façon dont vous retournez la planche à la façon dont vous déplacez vos pieds. Sentez-vous connecté à votre planche de skate comme jamais auparavant.

Style et contrôle: avec de nouvelles commandes innovantes et intuitives, le skateboard dans un jeu vidéo n’a jamais été aussi authentique, fluide et réactif. Styling astuces comme vous le souhaitez, faites chaque astuce et déplacez la vôtre et unique.

Points de skate légendaires – Découvrez des spots de skate légendaires dans le monde réel comme le palais de justice de Los Angeles, parmi tant d’autres que les connaisseurs de ce sport urbain reconnaîtront probablement.

Bande-annonce de présentation de Skater XL (Nintendo Switch eShop)

Voir aussi

Source

Connexes