Skater XL frappe plusieurs plateformes cet été

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 3 avril 2020 17:31 GMT

Skater XL arrivera sur plusieurs plateformes en juillet, a annoncé Easy Day Studios.

Skater XL sortira sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One cet été.

Dans le jeu, vous pourrez patiner en tant que Tom Asta, Tiago Lemos, Evan Smith et Brandon Westgate, ou créer votre propre patineur personnalisé.

Parallèlement à la fenêtre de sortie, les développeurs ont également annoncé la carte du centre-ville de Los Angeles. Il comprend le LA Convention Center, le Staples Center et des blocs de places, d’immeubles, de parkings et de couloirs. Il propose également des spots de skate basés sur des lieux réels emblématiques de la côte ouest.

Le jeu vous donne un contrôle direct des pieds et de la planche à tout moment, vous permettant de créer, combiner et styliser des astuces. Il prend même en charge les mods sur PC, dont certains proposent des cartes supplémentaires, des magazines en ligne numériques, des parties vidéo personnelles, des marques de jeux et des concours.

Découvrez la dernière bande-annonce de Skater XL ci-dessous.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}