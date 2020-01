Skellboy présente le début du jeu dans un nouveau gameplay

L’un des éléments les plus importants d’un RPG est l’équipement, car, autant que nous montons de niveau, si nous n’obtenons pas les meilleurs éléments qui nous permettent d’augmenter notre attaque et notre défense, nous sommes très morts. Cependant, le protagoniste de Skellboy Il n’est pas mort du tout et, au lieu d’équiper des objets, pour être plus puissant, il change les différentes parties de son corps. Alors que son lancement a été retardé jusqu’à 30 janvier 2020, maintenant nouveau vidéo avec laquelle nous pouvons faire plus augmente cette attente “mortelle”.

Skellboy équipe ses meilleurs os dans la dernière vidéo qui nous montre le début du jeu

C’est grâce à la chaîne de Youtube de Nintendo Salle que nous pouvons voir comment ils seront les 18 premières minutes de Skellboy une fois qu’il sera disponible dans la console hybride du Grand N plus tard ce mois-ci. Ainsi, dans ce RPG d’action, nous pouvons voir que notre protagoniste est mort, mais ce n’est pas un obstacle pour lui, car il distribuera quelques cloisons à ses ennemis grâce à ses parties du corps “nouvellement libérées”. Que nous n’avons pas assez d’attaque pour affronter l’un de ces imposants boss? Le bras entier est changé et nous voyons comment nous devenons beaucoup plus forts!

De cette façon, nous devons juste attendre un peu plus d’une semaine pour que Skellboy apporte chacun de ses os à Nintendo Switch. Et vous, allez-vous donner un coup de main (littéralement) à ce squelette qui n’abandonnera pas tant qu’il n’aura pas vaincu chacun de ses ennemis et jusqu’à ce qu’il atteigne la fin de son aventure “mortelle”? Être mort n’a jamais été un obstacle pour atteindre nos objectifs!

