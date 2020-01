Skies Of Arcadia Dev veut “vraiment” faire une suite

En avril dernier, nous avons entendu Ciel d’Arcadie le producteur Rieko Kodama n’était pas particulièrement intéressé par la création d’une suite et a déclaré dans une interview avec Kotaku que la sortie de GameCube – Skies of Arcadia Legends – était plus que suffisant.

Il semble que les vues du producteur ne reflètent pas nécessairement les sentiments de tous ceux qui ont travaillé sur la version originale de Sega Dreamcast. Kenji Hiruta, qui est considéré comme l’un des “principaux développeurs” qui a aidé à créer le hit JRPG à l’époque, a récemment tweeté comment il aimerait vraiment développer une suite:

Fortement. Je veux vraiment vraiment développer la suite. https://t.co/QDCydPd00s— 蛭 田健 司 Kenji Hiruta (@ k_h00) 13 janvier 2020

Le jeu original est sorti sur la dernière console de Sega en octobre 2000 et a été porté sur la Nintendo GameCube en 2002. Cela signifie que le titre a maintenant près de 20 ans.

Dans la même interview avec Kotaku l’année dernière, Rieko a mentionné à quel point elle était “très reconnaissante” que le jeu original ait une place spéciale dans le cœur de ceux qui l’avaient joué.

