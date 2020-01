Sky: les enfants du port de commutateur de lumière peuvent être confirmés lors de l’entretien avec le développeur

Les fans de jeux de souvenirs se souviendront probablement du «voyage» classique et culte pour les systèmes PlayStation – une aventure de puzzle où les joueurs interagissent sans un mot avec d’autres personnes du monde entier. Eh bien, il semble que les développeurs de ce jeu intemporel pourraient également avoir quelque chose en préparation pour les fans de Nintendo, bientôt!

Lors d’une précédente interview avec MCVUK, cette société de jeu a révélé que son jeu d’aventure Ciel: les enfants de la lumière se dirigerait vers “toutes les plates-formes” à l’avenir. Bien que cette société de jeu n’ait pas carrément confirmé Nintendo Switch comme l’une de ces plates-formes, le cofondateur et directeur créatif du studio, Jenova Chen, a finalement nommé le système comme celui où les joueurs apprécieraient le support crossplay:

«… Notre jeu fonctionne sur iPad, sur PC, il fonctionnera sur console à l’avenir. Android [should come] dans un mois. À l’avenir, il va traverser toutes les plateformes. Et que vous ayez Playstation ou Switch, nous prendrons en charge le crossplay.“

À notre connaissance, c’est à peu près la première fois que nous entendons parler du jeu frappant Nintendo Switch. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’une véritable fenêtre d’annonce et de publication, si cela se produit vraiment!

Pendant que nous attendons plus de confirmation à ce sujet, vous pouvez consulter la bande-annonce originale du jeu ci-dessous:

en relation

.