Skyrim apporte plus de 100 armes équilibrées et de haute qualité

L’extension occupe 1 Go et est entièrement gratuite.

L’un des jeux qui a le plus encouragé les utilisateurs à créer des mods et des extensions est The Elder Scrolls V: Skyrim. La proposition deBethesdaIl continue d’élargir son contenu gratuitement comme il l’a fait précédemment grâce au travail d’un fan de The Witcher 3.

A cette occasion, ils ont été les “modders”Billyro, Drunkzealot et Zikoruqui ont sorti un mod très réussi dans la communauté pour The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Cette expansion ajouteplus de 100 armes, pour la plupart des épées, nouvelles sur les listes des artisans.

Cette extension de 1 Go est compatible avec les autres mods précédentsSelon leurs créateurs, ces nouvelles armes sont rééquilibrées et de grande qualité. Ils ont également ajouté que les joueurs peuvent développer ou modifier de nouvelles recettes, ce qui permet de libérer l’imagination et les compétences du forgeron artisan de chaque joueur.

Cette expansion de1 GoIl est compatible avec les autres mods précédents et permet aux armes de l’édition spéciale Witcher d’apparaître plus fréquemment. Pour l’instant, seuls les utilisateurs de The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition peuvent profiter de ce mod, qui est disponible gratuitement via ce lien.

