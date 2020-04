Skyrim Special Edition améliore ses graphismes sur PC avec de nouvelles textures HD créées par un fan

Le pack est disponible pour les ordinateurs haut et bas de gamme.

Par Elena Fever / Mis à jour le 26 avril 2020 à 17 h 51 Commentaires

Modder Pfuscher a publiéla version 3.5 de son célèbre HD Texture Packpour Skyrim Special Edition et il aune taille de 5,4 Go. Ses changements sont notables car il passe en revue de nombreuses textures dans divers domaines tels queMarkarth et Riften. Ce mod est devenu un incontournable pour les joueurs de l’édition spéciale du titre.

D’un autre côté, pour ceux qui n’ont pas de PC haut de gamme, un pack de texture HD de 5,6 Go a également été publié pour des appareils limités. Le mod non officiel fonctionne bien en optimisant les textures avectrès peu de ressources. Grace à luil’expérience sera bien meilleurepour ceux qui utilisent de vieux ordinateurs ou qui ont des cartes graphiques d’il y a quelques années.

Le pack est disponible pour les ordinateurs haut et bas de gammePour obtenir le pack de texture Skyrim 2020 version 3.5, visitez simplement sa page sur Nexusmods où il est habituel d’héberger tout ce type de contenufabriqué par des moddeurs professionnels. L’option pour bas de gamme et haute performance peut également être trouvée ici. Deux mods qui aimentune réponse positive des joueurs.

Quant à l’univers The Elder Scrolls, il faut noter que son jeu en ligne a retardé la date de sortie de Greymoor, sa grande expansionsitué à Skyrim. Si vous aimez les mods, nous vous rappelons également qu’il y a quelques mois, on semblait recréer la célèbre grand-mère de 83 ans qui jouait Skyrim.

