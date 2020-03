Slay the Spire 2.0 a déjà une date sur Nintendo Switch

En tant qu’éditeur et analyste des médias, il arrive parfois que vous mettiez une note à un jeu et après un certain temps, alors que vous continuez à jouer et à macérer davantage le jeu, vous regrettez le score que vous avez donné à la fin du texte. Dans mon cas, il n’y a pas de jour que je ne regrette plus que les 80 que j’ai donnés à Slay the Spire, car depuis j’ai continué à jouer presque tous les jours et, mon Dieu, celui avec des couches! Mega Crit a fait un jeu que plus vous y jouez, mieux c’est parce que vous apprenez, testez des choses et générez de nouvelles synergies et stratégies même lorsque vous avez passé plus de 120 heures entre la version Switch et la version Steam, comme dans mon cas. Mais loin de terminer ce qui est peut-être le meilleur jeu de cartes depuis longtemps, le studio a décidé de continuer à l’améliorer et à l’étendre et, par conséquent, une de ces mises à jour arrive qui change tout.

The Watcher arrive sur Nintendo Switch dans Slay The Spire 2.0

Hormis les changements typiques d’équilibrage des cartes, les nouvelles potions et la correction d’un autre bug, la principale nouveauté de cette nouvelle mise à jour est l’arrivée d’un nouveau personnage “The Watcher”. Cette mystérieuse moine escaladait déjà la tour depuis quelques mois sur PC, (encore plus de mois si l’on compte la version d’essai du jeu) et son objectif est de contrôler le flux du deck grâce à ses cartes, ses changements de pièces et ses reliques.

Slay the Spire 2.0 arrivera sous forme de mise à jour gratuite sur Nintendo Switch le 23 mars vers cinq heures de l’après-midi (Heure espagnole péninsulaire). En fait, je n’avais pas prévu de sortir beaucoup de l’île d’Animal Crossing: New Horizons, mais je pense que je vais devoir sortir et lancer quelques jeux de cartes contre la tour du diable.

